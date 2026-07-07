Um servente de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (6), no Jardim São José, em Araçatuba, após tentar fugir de uma equipe do GEP (Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático), da Guarda Civil Municipal (GCM). Com ele, foram apreendidos 43 pinos de cocaína.

Segundo o boletim de ocorrência, guardas municipais realizavam patrulhamento preventivo nas proximidades da divisa entre os bairros Mão Divina e Jardim São José quando avistaram dois homens em atitude suspeita, conversando em via pública.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois correram a pé. Durante a fuga, os agentes observaram que um dos suspeitos dispensou um objeto antes de ambos invadirem uma residência na Rua Joaquim Nicolau da Silva.