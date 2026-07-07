Um servente de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (6), no Jardim São José, em Araçatuba, após tentar fugir de uma equipe do GEP (Grupamento Especializado de Patrulhamento Tático), da Guarda Civil Municipal (GCM). Com ele, foram apreendidos 43 pinos de cocaína.
Segundo o boletim de ocorrência, guardas municipais realizavam patrulhamento preventivo nas proximidades da divisa entre os bairros Mão Divina e Jardim São José quando avistaram dois homens em atitude suspeita, conversando em via pública.
Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois correram a pé. Durante a fuga, os agentes observaram que um dos suspeitos dispensou um objeto antes de ambos invadirem uma residência na Rua Joaquim Nicolau da Silva.
Conforme o registro policial, os moradores informaram que não conheciam os homens e ficaram assustados com a invasão. A proprietária do imóvel passou mal em razão da situação e precisou ser atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Na abordagem, os guardas encontraram R$ 157 com o suspeito. Ele negou ter descartado qualquer objeto durante a fuga.
Os agentes retornaram ao local onde haviam visto o homem dispensar o material e localizaram um saco plástico contendo 43 microtubos de cocaína. O laudo preliminar confirmou que o entorpecente era cocaína, com peso líquido de 40,62 gramas.
O outro abordado não portava drogas ou objetos ilícitos. De acordo com o boletim de ocorrência, ambos relataram que estavam no local fazendo uso de cocaína e maconha. O acompanhante informou aos policiais que havia levado o suspeito até aquele endereço.
Ainda segundo o registro, o ponto onde ocorreu a abordagem é conhecido pelas forças de segurança como local de comercialização de entorpecentes.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Araçatuba como tráfico de drogas. O suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.
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