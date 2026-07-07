Uma operação conjunta entre a Polícia Militar, o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Tribunal de Justiça em Araçatuba resultou, nesta terça-feira (7), no cumprimento de 11 dos 13 mandados de prisão expedidos contra condenados que descumpriram as condições impostas pela Justiça durante o cumprimento de pena em regime aberto ou em progressão de regime.

A ação integra o Projeto VIDA - sigla para Vigilância, Inteligência, Defesa e Ação -, iniciativa desenvolvida para fiscalizar pessoas que continuam cumprindo pena fora do sistema prisional, mas permanecem submetidas a regras judiciais, como recolhimento domiciliar em determinados horários, exercício de atividade lícita e outras medidas cautelares.

Ao todo, a operação mobilizou 32 policiais militares e 14 viaturas. Dos 13 mandados expedidos pela Justiça, 11 foram cumpridos. Os outros dois condenados não foram localizados e continuam sendo procurados.