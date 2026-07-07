07 de julho de 2026
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ANDRADINA

PM apreende arma destinada à destruição pelo Exército

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Polícia Civil abriu inquérito para investigar como o armamento voltou a circular
Polícia Civil abriu inquérito para investigar como o armamento voltou a circular

Uma arma de fogo que, segundo registros oficiais, já havia sido destinada à destruição pelo Exército Brasileiro foi apreendida pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (6), em Andradina. O revólver calibre 38 estava na gaveta de um estabelecimento comercial localizado na rua Alexandre Salomão, no bairro Passarelli.

A equipe policial foi acionada para averiguar uma denúncia de que o proprietário do comércio estaria armado. No local, os militares fizeram contato com o comerciante, que confirmou possuir o revólver. Conforme relato apresentado aos policiais, ele decidiu manter a arma depois de ter sido alvo de ameaças.

Durante a vistoria, os policiais encontraram um revólver calibre 38 municiado com seis cartuchos intactos. Ao consultarem a numeração da arma nos sistemas de segurança, verificaram que o armamento constava como destinado à destruição junto ao Exército Brasileiro, situação que chamou a atenção das autoridades e será investigada.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Andradina. O delegado responsável determinou a instauração de inquérito policial para esclarecer como a arma voltou a circular e apurar todas as circunstâncias do caso. Após prestar depoimento, o comerciante foi liberado, enquanto o revólver permaneceu apreendido para perícia e demais procedimentos legais.

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