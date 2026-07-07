Duas pessoas ficaram gravemente feridas após uma colisão frontal registrada na noite de segunda-feira (6) na Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310), entre os municípios de Monte Aprazível e Neves Paulista, a aproximadamente 90 km de Araçatuba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois condutores ficaram presos às ferragens e precisaram ser retirados pelas equipes de resgate. Após o atendimento no local, um deles foi encaminhado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, enquanto o outro foi levado para a Santa Casa de Monte Aprazível.

Além dos motoristas, havia outros ocupantes nos dois veículos envolvidos na batida. Segundo os bombeiros, eles sofreram apenas ferimentos leves e também receberam atendimento. As circunstâncias que provocaram o acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.