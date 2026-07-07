07 de julho de 2026
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ACIDENTE NA SP-310

Colisão frontal deixa feridos graves na rodovia Feliciano

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Hospital de Base
Outras pessoas que estavam nos veículos sofreram ferimentos leves
Outras pessoas que estavam nos veículos sofreram ferimentos leves

Duas pessoas ficaram gravemente feridas após uma colisão frontal registrada na noite de segunda-feira (6) na Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310), entre os municípios de Monte Aprazível e Neves Paulista, a aproximadamente 90 km de Araçatuba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois condutores ficaram presos às ferragens e precisaram ser retirados pelas equipes de resgate. Após o atendimento no local, um deles foi encaminhado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, enquanto o outro foi levado para a Santa Casa de Monte Aprazível.

Além dos motoristas, havia outros ocupantes nos dois veículos envolvidos na batida. Segundo os bombeiros, eles sofreram apenas ferimentos leves e também receberam atendimento. As circunstâncias que provocaram o acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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