Cerca de 3 milhões de estudantes da rede estadual paulista iniciam o recesso escolar nesta terça-feira (7). As férias de meio de ano seguem até 24 de julho, quando alunos, professores e demais profissionais retornam às atividades do segundo semestre letivo.
Em Araçatuba, aproximadamente 11,5 mil alunos, distribuídos em 22 escolas estaduais e um Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA), entram no período de descanso. Na área de abrangência da Diretoria Regional de Ensino, o recesso contempla cerca de 15,6 mil estudantes, matriculados em 32 unidades escolares e um CEEJA.
Durante as férias, escolas localizadas em municípios onde a alimentação escolar é centralizada continuarão oferecendo almoço aos estudantes previamente cadastrados. As refeições serão servidas de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30, com cardápio elaborado por nutricionistas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, seguindo as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Na volta às aulas, em 24 de julho, as escolas iniciarão as atividades de reforço para os estudantes que participarão do processo de recuperação do primeiro semestre. As avaliações estão programadas para ocorrer entre 3 e 7 de agosto e poderão ser realizadas por alunos que obtiveram média igual ou inferior a cinco nos dois primeiros bimestres ou que desejarem melhorar o desempenho escolar. As notas das provas substituirão a menor média registrada no período letivo inicial.
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