Cerca de 3 milhões de estudantes da rede estadual paulista iniciam o recesso escolar nesta terça-feira (7). As férias de meio de ano seguem até 24 de julho, quando alunos, professores e demais profissionais retornam às atividades do segundo semestre letivo.

Em Araçatuba, aproximadamente 11,5 mil alunos, distribuídos em 22 escolas estaduais e um Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA), entram no período de descanso. Na área de abrangência da Diretoria Regional de Ensino, o recesso contempla cerca de 15,6 mil estudantes, matriculados em 32 unidades escolares e um CEEJA.

Durante as férias, escolas localizadas em municípios onde a alimentação escolar é centralizada continuarão oferecendo almoço aos estudantes previamente cadastrados. As refeições serão servidas de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30, com cardápio elaborado por nutricionistas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, seguindo as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).