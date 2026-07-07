Quem pretende aproveitar o feriado prolongado da Revolução Constitucionalista deve planejar a viagem para fugir dos congestionamentos nas principais rodovias da região de Araçatuba. A recomendação das concessionárias e dos órgãos responsáveis, como o DER, é evitar os períodos de maior fluxo, principalmente na quarta-feira (8), das 16h às 20h, quando muitos motoristas deixam as cidades, e na quinta-feira (9), das 9h às 13h, horário em que ainda é esperado movimento intenso nas estradas.

Na volta para casa, o tráfego deve aumentar significativamente no domingo (12), entre 15h e 22h. A orientação é que os condutores programem o retorno antes desse período ou após a redução do fluxo para evitar lentidão e diminuir os riscos de acidentes.

Na região, o aumento no volume de veículos deve ser sentido principalmente nos principais corredores rodoviários, como a Rodovia Marechal Rondon (SP-300), Assis Chateaubriand (SP-425), Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), Roberto Rollemberg (SP-461), Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), BR-153 e Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310). As vias concentram o deslocamento de moradores rumo ao litoral, capital paulista, interior e também ao estado de Mato Grosso do Sul.