Quem pretende aproveitar o feriado prolongado da Revolução Constitucionalista deve planejar a viagem para fugir dos congestionamentos nas principais rodovias da região de Araçatuba. A recomendação das concessionárias e dos órgãos responsáveis, como o DER, é evitar os períodos de maior fluxo, principalmente na quarta-feira (8), das 16h às 20h, quando muitos motoristas deixam as cidades, e na quinta-feira (9), das 9h às 13h, horário em que ainda é esperado movimento intenso nas estradas.
Na volta para casa, o tráfego deve aumentar significativamente no domingo (12), entre 15h e 22h. A orientação é que os condutores programem o retorno antes desse período ou após a redução do fluxo para evitar lentidão e diminuir os riscos de acidentes.
Na região, o aumento no volume de veículos deve ser sentido principalmente nos principais corredores rodoviários, como a Rodovia Marechal Rondon (SP-300), Assis Chateaubriand (SP-425), Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), Roberto Rollemberg (SP-461), Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), BR-153 e Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310). As vias concentram o deslocamento de moradores rumo ao litoral, capital paulista, interior e também ao estado de Mato Grosso do Sul.
Além de escolher horários alternativos para viajar, especialistas recomendam atenção redobrada durante todo o percurso. Respeitar os limites de velocidade, manter distância segura do veículo à frente, evitar ultrapassagens em locais proibidos e jamais dirigir após consumir bebidas alcoólicas continuam sendo as principais medidas para reduzir acidentes durante o feriado.
Manutenção preventiva evita imprevistos na estrada
Antes de pegar a estrada, a recomendação é realizar uma revisão básica no veículo. Itens como pneus, incluindo o estepe, freios, suspensão, sistema de iluminação, palhetas do limpador de para-brisa, óleo do motor, água do radiador e nível dos demais fluidos devem ser verificados. Também é importante conferir a documentação do veículo e do condutor, além de abastecer antes de iniciar o trajeto, principalmente para quem seguirá por longos trechos do interior.
Polícia Rodoviária reforça fiscalização na região
Durante o feriado prolongado, a Polícia Militar Rodoviária intensificará as ações de fiscalização nas principais rodovias do noroeste paulista. O policiamento será reforçado pelo batalhão sediado em Araçatuba, com atuação também das bases operacionais de Penápolis e Castilho, que cobrem os principais corredores da região.
As equipes realizarão operações voltadas ao combate ao excesso de velocidade, ultrapassagens irregulares, direção sob efeito de álcool, uso do celular ao volante e transporte inadequado de crianças. Além da fiscalização ostensiva, viaturas permanecerão posicionadas em pontos estratégicos para agilizar o atendimento a ocorrências e prestar apoio aos usuários das rodovias durante todo o período do feriado.
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