Apenas dois dias após interditar bombas de combustíveis por apresentarem irregularidades, fiscais do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) retornaram ao mesmo posto, em Araçatuba, e encontraram uma nova bomba em funcionamento com erro acima do limite permitido. A vistoria foi realizada na manhã desta segunda-feira (6), com apoio da Polícia Civil.

Segundo o Ipem-SP, a bomba de etanol havia permanecido inoperante durante a fiscalização realizada na última sexta-feira (3). No retorno ao estabelecimento, os fiscais constataram que o equipamento voltou a operar e, nos ensaios metrológicos, apresentou erro superior ao permitido pela regulamentação.

De acordo com o instituto, a cada 20 litros registrados na bomba, o consumidor deixava de receber cerca de 380 mililitros de combustível. O equipamento foi interditado e lacrado.