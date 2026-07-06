A jovem Natália Cristina da Cruz Miranda, de 20 anos, atingida por um disparo na cabeça durante o ataque a tiros ocorrido na Praça Allan Kardec, no bairro São Sebastião, em Araçatuba, voltou a ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa após apresentar piora no quadro clínico. Segundo informou o hospital, ela sofreu uma intercorrência durante o período de recuperação e permanece intubada, em estado grave.
Conforme nota divulgada pela Santa Casa, Natália estava internada em um leito de enfermaria desde o início de junho, quando recebeu alta da UTI após apresentar evolução clínica. No entanto, há cerca de 15 dias, precisou ser transferida novamente para a UTI Adulto em razão de uma intercorrência. Desde então, segue sob cuidados intensivos.
Natália foi baleada na madrugada de 17 de maio, durante um atentado que terminou com a morte de Wilson Barbosa Modaneis, de 30 anos, e deixou outra pessoa ferida. Na ocasião, diversas pessoas estavam reunidas na Praça Allan Kardec quando criminosos chegaram ao local e efetuaram vários disparos.
De acordo com as investigações da Polícia Civil, o alvo dos atiradores seria Wilson. Natália, que trabalhava nas proximidades da praça no momento do ataque, acabou sendo atingida na cabeça por uma bala perdida. Ela foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada à Santa Casa de Araçatuba, onde permaneceu internada na UTI desde o dia do crime.
Após aproximadamente 20 dias de internação, o quadro clínico apresentou evolução significativa. Em 5 de junho, a paciente recebeu alta da terapia intensiva e foi transferida para a enfermaria, onde deu continuidade ao tratamento e ao processo de reabilitação. Na ocasião, o hospital informou que ela já não corria risco iminente de morte, embora ainda necessitasse de acompanhamento médico especializado.
A recuperação, entretanto, foi interrompida por uma intercorrência durante a internação na enfermaria. A Santa Casa não divulgou detalhes sobre a complicação clínica nem informou as causas que levaram ao retorno da paciente à UTI, limitando-se a confirmar que ela permanece intubada e em estado grave.
Investigação
As investigações apontaram que o ataque tinha como objetivo executar Wilson Barbosa Modaneis. Durante a ação criminosa, outros disparos atingiram pessoas que estavam na praça, entre elas Natália e uma terceira vítima, que também ficou ferida.
Poucos dias após o crime, a Polícia Civil identificou e prendeu dois suspeitos de participação no atentado. As prisões ocorreram durante o avanço das investigações, mas ambos foram posteriormente colocados em liberdade por decisão da Justiça.
O inquérito policial segue em andamento para esclarecer as circunstâncias do homicídio e das tentativas de homicídio registradas na ocorrência, além de identificar todos os envolvidos na ação criminosa.
Desde o atentado, familiares e amigos de Natália têm utilizado as redes sociais para promover correntes de oração e pedir apoio da população. Com a divulgação da piora em seu estado de saúde, as manifestações de solidariedade e as mensagens de esperança pela recuperação da jovem voltaram a ganhar força entre moradores de Araçatuba.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.