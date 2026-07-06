A jovem Natália Cristina da Cruz Miranda, de 20 anos, atingida por um disparo na cabeça durante o ataque a tiros ocorrido na Praça Allan Kardec, no bairro São Sebastião, em Araçatuba, voltou a ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa após apresentar piora no quadro clínico. Segundo informou o hospital, ela sofreu uma intercorrência durante o período de recuperação e permanece intubada, em estado grave.

Conforme nota divulgada pela Santa Casa, Natália estava internada em um leito de enfermaria desde o início de junho, quando recebeu alta da UTI após apresentar evolução clínica. No entanto, há cerca de 15 dias, precisou ser transferida novamente para a UTI Adulto em razão de uma intercorrência. Desde então, segue sob cuidados intensivos.

Natália foi baleada na madrugada de 17 de maio, durante um atentado que terminou com a morte de Wilson Barbosa Modaneis, de 30 anos, e deixou outra pessoa ferida. Na ocasião, diversas pessoas estavam reunidas na Praça Allan Kardec quando criminosos chegaram ao local e efetuaram vários disparos.