Com o aumento do fluxo de veículos nas rodovias durante as férias escolares de julho, o Ipem-SP orienta motoristas e consumidores a adotarem cuidados antes de viajar. Segundo o instituto, medidas simples relacionadas à manutenção do veículo e à escolha de produtos certificados podem reduzir riscos de acidentes e evitar transtornos.
Entre as principais recomendações está a verificação dos pneus, incluindo o indicador de desgaste (TWI). Na compra de pneus novos, o consumidor deve conferir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), que informa aderência em pista molhada, resistência ao rolamento e nível de ruído.
O instituto também orienta os condutores a verificarem o sistema de freios, observando fluido, pastilhas e lonas. Em caso de substituição, a recomendação é optar por produtos certificados.
No abastecimento, o consumidor deve conferir se a bomba passou pelas verificações obrigatórias. Motoristas que utilizam Gás Natural Veicular (GNV) devem manter a requalificação do cilindro em dia, procedimento obrigatório a cada cinco anos.
Para motociclistas, a orientação é adquirir capacetes certificados e verificar informações obrigatórias, como data de fabricação, tamanho e selo de conformidade.
Transporte de crianças
O Ipem-SP reforça a importância do uso correto dos dispositivos de retenção infantil. Bebês de até um ano devem ser transportados no bebê-conforto. De um a quatro anos, o equipamento indicado é a cadeirinha. Crianças de quatro a sete anos e meio devem usar assento de elevação e, dos sete anos e meio aos dez anos, permanecer no banco traseiro com cinto de segurança.
Antes da compra, é importante verificar se a cadeirinha possui certificação obrigatória e seguir as instruções de instalação do fabricante.
Cuidados nas compras
O Ipem-SP também recomenda atenção na compra de produtos durante as férias. Itens vendidos por peso devem ter a quantidade indicada na embalagem. Em supermercados, padarias e açougues, as balanças devem estar com a verificação dentro do prazo.
Nas roupas e produtos têxteis, a etiqueta deve informar, em português, composição do tecido, instruções de conservação, identificação do fabricante e país de origem.
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