Com o aumento do fluxo de veículos nas rodovias durante as férias escolares de julho, o Ipem-SP orienta motoristas e consumidores a adotarem cuidados antes de viajar. Segundo o instituto, medidas simples relacionadas à manutenção do veículo e à escolha de produtos certificados podem reduzir riscos de acidentes e evitar transtornos.

Entre as principais recomendações está a verificação dos pneus, incluindo o indicador de desgaste (TWI). Na compra de pneus novos, o consumidor deve conferir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), que informa aderência em pista molhada, resistência ao rolamento e nível de ruído.

O instituto também orienta os condutores a verificarem o sistema de freios, observando fluido, pastilhas e lonas. Em caso de substituição, a recomendação é optar por produtos certificados.