Uma operação conjunta da Polícia Militar Rodoviária e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), da Polícia Federal, resultou na apreensão de uma carga com mais de 1,8 mil caixas de medicamentos para emagrecimento e mais de 1,2 mil celulares sem documentação fiscal. A abordagem ocorreu no domingo (5), na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Palmital.

Segundo a polícia, o caminhão, que transportava uma carga de arroz, foi parado durante a Operação Impacto. Na vistoria, os policiais localizaram fundos falsos nos dois semirreboques, onde estavam escondidos os medicamentos e os aparelhos celulares.

O motorista e o passageiro do veículo foram presos em flagrante. De acordo com a polícia, ambos já possuíam antecedentes criminais.