O trânsito de veículos foi liberado no cruzamento da Rua Saldanha Marinho com a Avenida João Arruda Brasil, em Araçatuba, após a conclusão das obras de drenagem executadas no local. A liberação ocorreu na manhã de sábado (4).

A intervenção foi realizada para ampliar a capacidade de captação e escoamento das águas pluviais em um trecho conhecido pelo registro frequente de alagamentos durante chuvas intensas.

De acordo com a administração municipal, a obra incluiu a construção de quatro estruturas de drenagem de grande porte: duas bocas de lobo triplas e duas quádruplas, interligadas por galerias subterrâneas que conduzem a água da chuva até o canal da Avenida João Arruda Brasil.