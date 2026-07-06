06 de julho de 2026
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ARAÇATUBA

Trânsito é liberado após obra de drenagem em cruzamento

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Com a conclusão da intervenção e a reabertura do cruzamento, a expectativa é de que o sistema reduza o tempo de escoamento das águas pluviais
Com a conclusão da intervenção e a reabertura do cruzamento, a expectativa é de que o sistema reduza o tempo de escoamento das águas pluviais

O trânsito de veículos foi liberado no cruzamento da Rua Saldanha Marinho com a Avenida João Arruda Brasil, em Araçatuba, após a conclusão das obras de drenagem executadas no local. A liberação ocorreu na manhã de sábado (4).

A intervenção foi realizada para ampliar a capacidade de captação e escoamento das águas pluviais em um trecho conhecido pelo registro frequente de alagamentos durante chuvas intensas.

De acordo com a administração municipal, a obra incluiu a construção de quatro estruturas de drenagem de grande porte: duas bocas de lobo triplas e duas quádruplas, interligadas por galerias subterrâneas que conduzem a água da chuva até o canal da Avenida João Arruda Brasil.

Na etapa final dos trabalhos, foram instaladas grelhas metálicas produzidas especificamente para o projeto.

Com a conclusão da intervenção e a reabertura do cruzamento, a expectativa é reduzir o tempo de escoamento das águas pluviais, minimizar alagamentos na região e melhorar as condições de circulação de motoristas e pedestres.

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