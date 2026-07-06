Uma discussão de trânsito terminou em violência na tarde da última terça-feira (30), em Araçatuba. O veterinário Daico Rossi, de 37 anos, foi agredido por outro motorista, sofreu ferimentos no rosto e precisou levar oito pontos. O caso foi registrado como lesão corporal na Central de Polícia Judiciária e será investigado pela Polícia Civil. Apesar do caso ter ocorrido na semana passada, o fato veio à tona somente neste fim de semana após as imagens de câmeras de segurança que flagraram a agressão viralizarem nas redes sociais.
Segundo Daico, ele seguia pela Rua Cussy de Almeida para atender uma cliente quando, no cruzamento com a Rua Chile, encontrou um caminhão de coleta de lixo parado à sua frente. Ao abrir o semáforo, sinalizou com a seta e mudou momentaneamente para a faixa da esquerda para ultrapassar o caminhão, retornando em seguida à faixa da direita.
Foi nesse momento que, segundo ele, o motorista de um carro que vinha atrás começou a buzinar e a fazer ofensas.
"Eu pus até a mão para fora pedindo desculpa. Falei que tinha dado seta e que não tinha encostado no carro dele. Mesmo assim, ele continuou me xingando e dizendo que eu ia ter o que merecia", relatou.
Ainda conforme a vítima, o motorista passou a persegui-lo por cerca de um quarteirão, tentando fechar seu veículo repetidas vezes e fazendo ameaças.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro do suspeito tenta interceptar o veículo conduzido pelo veterinário por duas vezes. Em seguida, ambos param no meio da rua.
O motorista desce do carro e, enquanto Daico permanece sentado ao volante, passa a desferir diversos socos pela janela do veículo. A discussão continua por alguns segundos e as agressões prosseguem até que pessoas que presenciaram a cena se aproximam para intervir.
Inicialmente, o veterinário acreditava ter recebido apenas dois socos. Depois de assistir às imagens, percebeu que havia sido atingido várias vezes.
"No boletim eu coloquei dois socos, mas depois que vi as imagens percebi que foram seis, sete ou até oito. Eu fiquei atordoado. Nunca aconteceu isso comigo", afirmou.
Segundo Daico, foram pessoas que presenciaram a agressão que insistiram para que ele procurasse a polícia, já que ele sequer havia percebido que estava sangrando.
Mesmo ferido, o veterinário seguiu em direção à Central de Polícia Judiciária para registrar a ocorrência. No caminho, porém, foi novamente abordado pelo agressor.
De acordo com o relato, o motorista pediu desculpas, afirmou que estava exaltado e chegou a implorar de joelhos para que o caso não fosse registrado. Nesse momento, uma policial civil que havia presenciado a situação acompanhou a vítima até a delegacia.
Ainda segundo Daico, a policial impediu uma nova aproximação do suspeito e o orientou a formalizar a ocorrência, alertando para a gravidade das lesões.
O veterinário recebeu atendimento médico e precisou levar oito pontos no rosto. As marcas das agressões ainda permanecem visíveis, e ele afirma que continua abalado emocionalmente com o episódio.
O caso foi registrado como lesão corporal. O motorista já foi identificado e deverá ser intimado para prestar depoimento. A Polícia Civil instaurará inquérito para apurar as circunstâncias da ocorrência.
A reportagem não conseguiu contato com o investigado. O espaço permanece aberto para manifestação.
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