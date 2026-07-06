Uma discussão de trânsito terminou em violência na tarde da última terça-feira (30), em Araçatuba. O veterinário Daico Rossi, de 37 anos, foi agredido por outro motorista, sofreu ferimentos no rosto e precisou levar oito pontos. O caso foi registrado como lesão corporal na Central de Polícia Judiciária e será investigado pela Polícia Civil. Apesar do caso ter ocorrido na semana passada, o fato veio à tona somente neste fim de semana após as imagens de câmeras de segurança que flagraram a agressão viralizarem nas redes sociais.

Segundo Daico, ele seguia pela Rua Cussy de Almeida para atender uma cliente quando, no cruzamento com a Rua Chile, encontrou um caminhão de coleta de lixo parado à sua frente. Ao abrir o semáforo, sinalizou com a seta e mudou momentaneamente para a faixa da esquerda para ultrapassar o caminhão, retornando em seguida à faixa da direita.

Foi nesse momento que, segundo ele, o motorista de um carro que vinha atrás começou a buzinar e a fazer ofensas.