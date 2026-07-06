A Secretaria Municipal de Saúde de Birigui mantém durante o mês de julho as ações da campanha Julho Amarelo, voltada à conscientização, prevenção e diagnóstico precoce das hepatites virais. Além da oferta de testes rápidos gratuitos para hepatites B e C nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a programação inclui atividades educativas e atendimentos em diferentes locais do município, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde.
Nesta semana, equipes da rede municipal promovem ações de orientação e prevenção fora das unidades de saúde. As atividades ocorrerão em igrejas e em um estabelecimento comercial da cidade, com atendimentos voltados ao público, reforçando informações sobre prevenção, diagnóstico e cuidados relacionados às hepatites virais.
O cronograma prevê atendimentos na UBS 05, durante encontro do grupo Hiperdia na Igreja Nossa Senhora de Fátima, das 8h30 às 10h. Já a UBS 01 realizará uma ação de prevenção e orientação em saúde no Mini Mercado São Luiz, das 9h30 às 12h. No mesmo dia, a UBS 06 também participará do Hiperdia na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, das 8h às 10h.
Outra etapa da campanha será desenvolvida entre os dias 27 e 31 de julho, quando o Serviço de Atendimento Especializado (SAE) e o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) oferecerão testes rápidos gratuitos para hepatites B e C, sem necessidade de agendamento. Os atendimentos ocorrerão no Centro de Especialidades Médicas, das 8h às 12h, com resultado disponibilizado em aproximadamente 30 minutos.
As hepatites virais são infecções que atingem o fígado e, em muitos casos, evoluem de forma silenciosa, sem provocar sintomas nas fases iniciais. Quando presentes, os sinais podem incluir cansaço excessivo, febre, mal-estar, dores no corpo, náuseas, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. O diagnóstico precoce é considerado fundamental para reduzir o risco de complicações.
A transmissão varia conforme o tipo de hepatite e pode ocorrer por contato com sangue contaminado, relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de objetos perfurocortantes e, em alguns casos, da mãe para o bebê durante a gestação ou o parto. Entre as principais formas de prevenção estão a vacinação — disponível para alguns tipos da doença —, o uso de preservativos, a não reutilização de materiais perfurocortantes e a realização periódica de testes, especialmente por pessoas que integram grupos de maior vulnerabilidade.
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