A Secretaria Municipal de Saúde de Birigui mantém durante o mês de julho as ações da campanha Julho Amarelo, voltada à conscientização, prevenção e diagnóstico precoce das hepatites virais. Além da oferta de testes rápidos gratuitos para hepatites B e C nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a programação inclui atividades educativas e atendimentos em diferentes locais do município, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde.

Nesta semana, equipes da rede municipal promovem ações de orientação e prevenção fora das unidades de saúde. As atividades ocorrerão em igrejas e em um estabelecimento comercial da cidade, com atendimentos voltados ao público, reforçando informações sobre prevenção, diagnóstico e cuidados relacionados às hepatites virais.

O cronograma prevê atendimentos na UBS 05, durante encontro do grupo Hiperdia na Igreja Nossa Senhora de Fátima, das 8h30 às 10h. Já a UBS 01 realizará uma ação de prevenção e orientação em saúde no Mini Mercado São Luiz, das 9h30 às 12h. No mesmo dia, a UBS 06 também participará do Hiperdia na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, das 8h às 10h.