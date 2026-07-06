Depois de um período de temperaturas mais elevadas para o inverno, o frio volta a ganhar intensidade em Araçatuba e região nesta semana. De acordo com a previsão do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), as mínimas caem para 13°C nesta segunda (6) e terça-feira (7) e chegam a 12°C na quarta (8) e quinta-feira (9), feriado da Revolução Constitucionalista. As máximas permanecem agradáveis, variando entre 26°C e 29°C, com predomínio de sol e baixa umidade do ar durante quase toda a semana.
Na sexta-feira (10), a temperatura mínima sobe ligeiramente para 15°C, enquanto o sábado (11) será de manhã menos fria, com 17°C, mas tarde mais quente, alcançando 31°C, a maior máxima da semana. A mudança mais significativa está prevista para o domingo (12), quando o aumento da nebulosidade favorece a ocorrência de chuva fraca e isolada, com acumulado estimado em cerca de 3,6 milímetros, encerrando a sequência de dias de tempo firme.
A previsão indica que o tempo seco continuará predominando durante o feriado prolongado, favorecido pela atuação de uma massa de ar seco sobre o Estado de São Paulo. Além das manhãs frias, a umidade relativa do ar pode cair para níveis próximos de 30% nas horas mais quentes do dia, exigindo atenção com hidratação e exposição prolongada ao sol, principalmente durante a tarde.
Como fica o tempo em outras regiões de São Paulo
Quem pretende viajar durante o feriado encontrará cenários diferentes conforme o destino. No interior, cidades como São José do Rio Preto, Bauru e Presidente Prudente devem registrar dias de sol, temperaturas amenas ao amanhecer e tardes agradáveis, sem previsão de chuva até o fim de semana. Já nas áreas leste e sul do estado, especialmente no litoral, a aproximação de um sistema frontal aumenta a nebulosidade entre sexta-feira e domingo, elevando a possibilidade de pancadas isoladas de chuva.
No litoral paulista, o tempo deve alternar períodos de sol entre muitas nuvens, com temperaturas mais amenas por causa da influência marítima. Há previsão de chuva passageira em pontos da Baixada Santista, do Litoral Norte e do Vale do Ribeira, especialmente no fim do feriado, enquanto o oeste paulista segue com predomínio de tempo seco e apenas uma pequena chance de precipitação no domingo.
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