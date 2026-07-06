Depois de um período de temperaturas mais elevadas para o inverno, o frio volta a ganhar intensidade em Araçatuba e região nesta semana. De acordo com a previsão do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), as mínimas caem para 13°C nesta segunda (6) e terça-feira (7) e chegam a 12°C na quarta (8) e quinta-feira (9), feriado da Revolução Constitucionalista. As máximas permanecem agradáveis, variando entre 26°C e 29°C, com predomínio de sol e baixa umidade do ar durante quase toda a semana.

Na sexta-feira (10), a temperatura mínima sobe ligeiramente para 15°C, enquanto o sábado (11) será de manhã menos fria, com 17°C, mas tarde mais quente, alcançando 31°C, a maior máxima da semana. A mudança mais significativa está prevista para o domingo (12), quando o aumento da nebulosidade favorece a ocorrência de chuva fraca e isolada, com acumulado estimado em cerca de 3,6 milímetros, encerrando a sequência de dias de tempo firme.

A previsão indica que o tempo seco continuará predominando durante o feriado prolongado, favorecido pela atuação de uma massa de ar seco sobre o Estado de São Paulo. Além das manhãs frias, a umidade relativa do ar pode cair para níveis próximos de 30% nas horas mais quentes do dia, exigindo atenção com hidratação e exposição prolongada ao sol, principalmente durante a tarde.