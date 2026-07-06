Em recesso parlamentar desde o dia 1º de julho, a Câmara Municipal de Penápolis realiza uma sessão extraordinária nesta segunda-feira (6), às 18h, para analisar uma extensa pauta enviada pelo Executivo. Entre os projetos, está o que autoriza a Prefeitura a oferecer transporte, por meio de carona, a estudantes da zona rural do município, desde que estejam devidamente identificados, orientados e autorizados pela Secretaria Municipal de Educação.

Conforme o projeto de lei, a medida permite que o município transporte alunos da área rural por carona em situações previstas pela administração, buscando ampliar o atendimento aos estudantes. O texto estabelece ainda que as despesas serão custeadas com recursos do orçamento municipal e determina que a norma passe a valer após a publicação da lei, caso seja aprovada pelos vereadores.

Além da proposta voltada ao transporte escolar, os vereadores também apreciarão projetos que tratam de alterações no quadro de empregos da Prefeitura, suplementações orçamentárias para diversas secretarias, recursos destinados ao recapeamento asfáltico, reforma de imóvel para implantação do Centro POP, antecipação da quitação de dívida com o Daep, autorização para o município aderir à Agência de Desenvolvimento do Turismo Regional Tietê Vivo e mudanças na estrutura do Conselho Municipal da Juventude, entre outras matérias.