Um grave acidente registrado na manhã de sábado (4) provocou a morte de um motorista na Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310), em Monte Aprazível. A colisão frontal envolveu dois veículos em um trecho onde a ultrapassagem é proibida.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, a vítima conduzia uma picape com placas de São José do Rio Preto e seguia no sentido Mirassol–Monte Aprazível quando ocorreu o impacto. O motorista morreu ainda no local do acidente. A identidade dele não havia sido divulgada.

O condutor do outro automóvel, que trafegava na direção oposta, ficou preso às ferragens. Após ser retirado pelas equipes de resgate, ele recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado para uma unidade hospitalar. Até o momento, não há informações oficiais sobre seu estado de saúde.