Os consumidores com contas de água em atraso junto à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) têm até o dia 31 de julho para regularizar a situação por meio da campanha de negociação promovida pela empresa.
A iniciativa contempla clientes atendidos pela Sabesp em diversas regiões do Estado, incluindo municípios da região de Araçatuba, oferecendo condições especiais para facilitar a quitação dos débitos.
Entre as opções disponíveis está o parcelamento diretamente na fatura de água, em até 36 parcelas, conforme as regras estabelecidas pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp). As prestações passam a ser identificadas nas contas seguintes, informando o número de cada parcela e o valor total do acordo firmado.
Quem preferir também poderá negociar o pagamento em até 24 vezes no cartão de crédito ou quitar o débito por meio do PIX. A campanha contempla clientes com pendências, independentemente do período de atraso.
Durante a ação, a Sabesp concede automaticamente 100% de desconto sobre juros, multas e atualização monetária. Além disso, o abatimento sobre o valor principal da dívida varia conforme o perfil do consumidor e a situação cadastral do imóvel, podendo chegar a 80%.
No contexto regional, municípios atendidos por sistemas regulados entram diretamente nesse processo. Na região, fazem parte desse grupo cidades como Sud Mennucci, Guzolândia, Auriflama, General Salgado, Magda, Nhandeara, Monções, Turiúba, Lourdes, Zacarias, Planalto, Nipoã, Monte Aprazível, Glicério, Coroados, Alto Alegre, Gabriel Monteiro, Piacatu e Rubiácea.
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