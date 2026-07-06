Os consumidores com contas de água em atraso junto à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) têm até o dia 31 de julho para regularizar a situação por meio da campanha de negociação promovida pela empresa.

A iniciativa contempla clientes atendidos pela Sabesp em diversas regiões do Estado, incluindo municípios da região de Araçatuba, oferecendo condições especiais para facilitar a quitação dos débitos.

Entre as opções disponíveis está o parcelamento diretamente na fatura de água, em até 36 parcelas, conforme as regras estabelecidas pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp). As prestações passam a ser identificadas nas contas seguintes, informando o número de cada parcela e o valor total do acordo firmado.