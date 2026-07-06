Uma colisão registrada na noite deste sábado (4) terminou com a prisão em flagrante de uma enfermeira de 51 anos por suspeita de embriaguez ao volante, em Araçatuba. O acidente aconteceu na Rua dos Fundadores, no bairro Santa Luzia, e chamou a atenção das autoridades após indícios de que a motorista dirigia sob efeito de álcool.

Quando chegaram ao local, policiais militares perceberam que a condutora apresentava comportamento incompatível com uma direção segura.

Conforme o registro da ocorrência, ela exalava forte odor de bebida alcoólica, estava com dificuldades para falar e apresentava olhos avermelhados, sinais que reforçaram a suspeita de ingestão de álcool antes de assumir a direção.