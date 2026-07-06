Uma colisão registrada na noite deste sábado (4) terminou com a prisão em flagrante de uma enfermeira de 51 anos por suspeita de embriaguez ao volante, em Araçatuba. O acidente aconteceu na Rua dos Fundadores, no bairro Santa Luzia, e chamou a atenção das autoridades após indícios de que a motorista dirigia sob efeito de álcool.
Quando chegaram ao local, policiais militares perceberam que a condutora apresentava comportamento incompatível com uma direção segura.
Conforme o registro da ocorrência, ela exalava forte odor de bebida alcoólica, estava com dificuldades para falar e apresentava olhos avermelhados, sinais que reforçaram a suspeita de ingestão de álcool antes de assumir a direção.
Durante o atendimento, uma testemunha revelou que, logo após a colisão, a mulher teria se desfeito de uma garrafa de bebida alcoólica na tentativa de ocultar o consumo.
Os policiais fizeram buscas nas imediações e localizaram uma garrafa de Corote, que foi recolhida como parte dos elementos da ocorrência.
Apesar do convite para realizar o teste do etilômetro, a motorista optou por não se submeter ao exame. A recusa, somada aos sinais observados pelos policiais e aos relatos colhidos no local, levou à adoção dos procedimentos previstos na legislação de trânsito.
A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia, enquanto a motorista era conduzida à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba.
Após analisar o caso, a autoridade policial entendeu que havia elementos suficientes para confirmar a prisão em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante.
A mulher pagou a fiança estipulada e foi colocada em liberdade. Ela responderá ao processo judicial em liberdade, enquanto o caso seguirá sob apreciação da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.