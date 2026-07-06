Um homem foi preso na noite deste sábado (4) após ser acusado de efetuar diversos disparos de arma de fogo em via pública no Residencial Vida Nova, em Araçatuba. A ocorrência mobilizou equipes do Grupamento Especializado em Patrulhamento (GEP) e terminou com a apreensão de um revólver calibre .38.

A ação teve início após uma denúncia anônima informar que um indivíduo estaria atirando pelas ruas do bairro. Com as características do suspeito, os policiais seguiram até o local indicado e fizeram contato com o denunciante, que apontou que o homem havia entrado em um estabelecimento conhecido como "Adega Pacaembu".

Durante a abordagem, os agentes localizaram um revólver calibre 38 preso à cintura do suspeito. A arma estava municiada com cinco estojos já deflagrados, reforçando a suspeita de que havia sido utilizada pouco antes da chegada da equipe.