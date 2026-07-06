06 de julho de 2026
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Homem é preso após tiros em bairro de Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Caso é investigado pela Polícia Civil
Caso é investigado pela Polícia Civil

Um homem foi preso na noite deste sábado (4) após ser acusado de efetuar diversos disparos de arma de fogo em via pública no Residencial Vida Nova, em Araçatuba. A ocorrência mobilizou equipes do Grupamento Especializado em Patrulhamento (GEP) e terminou com a apreensão de um revólver calibre .38.

A ação teve início após uma denúncia anônima informar que um indivíduo estaria atirando pelas ruas do bairro. Com as características do suspeito, os policiais seguiram até o local indicado e fizeram contato com o denunciante, que apontou que o homem havia entrado em um estabelecimento conhecido como "Adega Pacaembu".

Durante a abordagem, os agentes localizaram um revólver calibre 38 preso à cintura do suspeito. A arma estava municiada com cinco estojos já deflagrados, reforçando a suspeita de que havia sido utilizada pouco antes da chegada da equipe.

Embora tenha negado ter efetuado os disparos, uma testemunha afirmou aos policiais ter visto o momento em que o investigado atirava em via pública.

Armas em casa

Ainda durante a ocorrência, o homem informou aos policiais que possuía outras armas em sua residência, sem apresentar qualquer documentação que comprovasse a posse legal.

Os militares seguiram até o imóvel, onde foram autorizados a entrar pela ex-companheira do suspeito, proprietária da residência. Durante as buscas, localizaram sobre um guarda-roupa um coldre compatível com o revólver apreendido.

A arma, os estojos deflagrados e o coldre foram recolhidos e apresentados no Plantão Policial.

Resistência e confusão

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito inicialmente colaborou com a abordagem e foi conduzido sem o uso de algemas. No entanto, durante o trajeto até a delegacia, passou a apresentar comportamento agressivo, desferindo socos e chutes contra a viatura policial.

Ao chegar ao Plantão Policial, foi necessário o uso de algemas para conter a resistência e garantir a segurança da equipe.

Ainda conforme o registro policial, o homem passou a insultar os policiais e tentou provocar ferimentos em si mesmo, forçando as algemas e mordendo a própria língua. De acordo com a ocorrência, a atitude teria como objetivo sustentar uma falsa alegação de agressão por parte dos agentes.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Araçatuba. O suspeito permaneceu preso e a Polícia Civil dará continuidade às investigações para esclarecer todas as circunstâncias da ocorrência.

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