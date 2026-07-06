Um homem foi preso na noite deste sábado (4) após ser acusado de efetuar diversos disparos de arma de fogo em via pública no Residencial Vida Nova, em Araçatuba. A ocorrência mobilizou equipes do Grupamento Especializado em Patrulhamento (GEP) e terminou com a apreensão de um revólver calibre .38.
A ação teve início após uma denúncia anônima informar que um indivíduo estaria atirando pelas ruas do bairro. Com as características do suspeito, os policiais seguiram até o local indicado e fizeram contato com o denunciante, que apontou que o homem havia entrado em um estabelecimento conhecido como "Adega Pacaembu".
Durante a abordagem, os agentes localizaram um revólver calibre 38 preso à cintura do suspeito. A arma estava municiada com cinco estojos já deflagrados, reforçando a suspeita de que havia sido utilizada pouco antes da chegada da equipe.
Embora tenha negado ter efetuado os disparos, uma testemunha afirmou aos policiais ter visto o momento em que o investigado atirava em via pública.
Armas em casa
Ainda durante a ocorrência, o homem informou aos policiais que possuía outras armas em sua residência, sem apresentar qualquer documentação que comprovasse a posse legal.
Os militares seguiram até o imóvel, onde foram autorizados a entrar pela ex-companheira do suspeito, proprietária da residência. Durante as buscas, localizaram sobre um guarda-roupa um coldre compatível com o revólver apreendido.
A arma, os estojos deflagrados e o coldre foram recolhidos e apresentados no Plantão Policial.
Resistência e confusão
Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito inicialmente colaborou com a abordagem e foi conduzido sem o uso de algemas. No entanto, durante o trajeto até a delegacia, passou a apresentar comportamento agressivo, desferindo socos e chutes contra a viatura policial.
Ao chegar ao Plantão Policial, foi necessário o uso de algemas para conter a resistência e garantir a segurança da equipe.
Ainda conforme o registro policial, o homem passou a insultar os policiais e tentou provocar ferimentos em si mesmo, forçando as algemas e mordendo a própria língua. De acordo com a ocorrência, a atitude teria como objetivo sustentar uma falsa alegação de agressão por parte dos agentes.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Araçatuba. O suspeito permaneceu preso e a Polícia Civil dará continuidade às investigações para esclarecer todas as circunstâncias da ocorrência.
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