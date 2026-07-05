Uma rápida ação da Polícia Militar terminou com a prisão em flagrante de um homem acusado de cometer um roubo e invadir uma residência na tarde de sábado (4), no bairro Chácaras Bandeirante, em Araçatuba. O aparelho celular levado da vítima foi recuperado e a faca utilizada no crime também foi apreendida.

Inicialmente, as equipes foram acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender uma ocorrência de suposto furto em uma residência localizada na Rua Santa Terezinha. No entanto, ao chegarem ao endereço e ouvirem o relato da vítima, os policiais descobriram que o caso era muito mais grave.

Segundo as informações apuradas, o criminoso invadiu o imóvel e, armado com uma faca, ameaçou a vítima para roubar um telefone celular. Logo após o crime, ele fugiu correndo e tentou escapar entrando em uma propriedade vizinha.

Com as características do suspeito e a direção da fuga, os policiais iniciaram buscas imediatas. Antes mesmo da chegada das equipes, o homem já havia sido contido por moradores da região, que impediram sua fuga.

Durante a abordagem, os militares recuperaram o celular roubado, que foi devolvido à vítima, além de apreenderem a faca utilizada na ação criminosa.

Questionado pelos policiais, o suspeito admitiu a autoria do roubo e afirmou que pretendia vender o aparelho para conseguir dinheiro e comprar drogas.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba, onde o homem permaneceu preso em flagrante pelos crimes de roubo e invasão de domicílio. Ele segue à disposição da Justiça.