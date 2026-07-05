Uma discussão motivada por ciúmes terminou em violência na madrugada deste domingo (5), em Piacatu. Um homem de 36 anos ficou ferido após ser atacado com uma garrafa de vidro quebrada durante um desentendimento. O agressor fugiu logo após o crime e ainda não foi localizado.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar depois que o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) foi informado de que a vítima havia dado entrada na Santa Casa de Bilac com diversos ferimentos.

Os policiais seguiram inicialmente para o estabelecimento comercial onde a agressão teria ocorrido. No entanto, ao chegarem ao endereço, encontraram o local fechado e sem sinais que justificassem a preservação da cena. Nenhum suspeito foi localizado.

Na sequência, a equipe foi até a unidade de saúde, onde conversou com a vítima. O homem contou que a briga começou após uma discussão relacionada a ciúmes. Durante o desentendimento, o agressor quebrou uma garrafa de vidro e utilizou os cacos para golpeá-lo.

A vítima sofreu cortes no braço direito e na região do queixo. Apesar da violência da agressão, a avaliação médica apontou que os ferimentos eram de natureza leve, e o homem recebeu atendimento na Santa Casa.

O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades. A Polícia Militar realiza diligências para identificar e prender o autor da agressão, que poderá responder pelo crime de lesão corporal.