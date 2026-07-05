A emoção do futebol vai tomar conta da Praça Central de Coroados neste domingo (5). A Prefeitura Municipal preparou uma programação especial para reunir a população e acompanhar, em telão, o duelo entre Brasil e Noruega, marcado para as 17h. A partir das 15h no espaço reservado para assistir o jogo terá apresentação de musica ao vivo e a participação da feirinha local.
Muito além da transmissão da partida, o evento promete transformar o centro da cidade em um grande ponto de encontro para os apaixonados pelo futebol. A programação contará com feira de expositores, música ao vivo e um ambiente pensado para que famílias e amigos possam torcer juntos pela Seleção Brasileira.
A iniciativa busca incentivar a convivência entre os moradores e proporcionar uma tarde de lazer, entretenimento e espírito esportivo, reforçando a união da comunidade em torno de um dos momentos mais aguardados pelos torcedores.
A Prefeitura convida os moradores a vestirem a camisa do Brasil e levarem bandeiras, adereços e toda a energia da torcida para colorir a Praça Central de verde e amarelo.
Com entrada gratuita, a expectativa é de grande público para acompanhar cada lance da partida em clima de festa, transformando Coroados em um verdadeiro palco da paixão pelo futebol.
SERVIÇO
Local: Praça Central de Coroados
Data: Domingo, 5 de julho
Horário: A partir das 17h
Jogo: Brasil x Noruega
A orientação é que o público chegue com antecedência para garantir um bom lugar e aproveitar todas as atrações preparadas para o evento.
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