A emoção do futebol vai tomar conta da Praça Central de Coroados neste domingo (5). A Prefeitura Municipal preparou uma programação especial para reunir a população e acompanhar, em telão, o duelo entre Brasil e Noruega, marcado para as 17h. A partir das 15h no espaço reservado para assistir o jogo terá apresentação de musica ao vivo e a participação da feirinha local.

Muito além da transmissão da partida, o evento promete transformar o centro da cidade em um grande ponto de encontro para os apaixonados pelo futebol. A programação contará com feira de expositores, música ao vivo e um ambiente pensado para que famílias e amigos possam torcer juntos pela Seleção Brasileira.

A iniciativa busca incentivar a convivência entre os moradores e proporcionar uma tarde de lazer, entretenimento e espírito esportivo, reforçando a união da comunidade em torno de um dos momentos mais aguardados pelos torcedores.