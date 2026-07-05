05 de julho de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
DROGAS

PM Rodoviária apreende 266 kg de drogas na Marechal Rondon

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

Uma operação da Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de mais de 266 quilos de drogas e na prisão em flagrante de um homem, na tarde deste sábado (4), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina. A ação representa um duro golpe contra o tráfico de entorpecentes, com prejuízo estimado em aproximadamente R$ 560 mil às organizações criminosas.

A abordagem ocorreu no quilômetro 640 da rodovia, durante a Operação Impacto/Divisa, realizada por equipes do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária. Os policiais fiscalizavam os veículos que passavam pelo trecho quando decidiram abordar um Audi A3.

Durante a vistoria, os militares encontraram uma grande quantidade de entorpecentes no interior do automóvel. Ao todo, foram apreendidos 295 tabletes de maconha, que somaram 262,6 quilos, além de 26 pacotes de haxixe, com peso total de 3,564 quilos.

O motorista, que possui antecedente criminal por estelionato, recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Andradina.

Além da droga, os policiais apreenderam o veículo utilizado no transporte da carga ilícita e um aparelho celular, que poderá auxiliar no aprofundamento das investigações sobre a rota do tráfico.

O suspeito permaneceu à disposição da Justiça e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários