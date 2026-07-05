Uma operação da Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de mais de 266 quilos de drogas e na prisão em flagrante de um homem, na tarde deste sábado (4), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina. A ação representa um duro golpe contra o tráfico de entorpecentes, com prejuízo estimado em aproximadamente R$ 560 mil às organizações criminosas.

A abordagem ocorreu no quilômetro 640 da rodovia, durante a Operação Impacto/Divisa, realizada por equipes do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária. Os policiais fiscalizavam os veículos que passavam pelo trecho quando decidiram abordar um Audi A3.

Durante a vistoria, os militares encontraram uma grande quantidade de entorpecentes no interior do automóvel. Ao todo, foram apreendidos 295 tabletes de maconha, que somaram 262,6 quilos, além de 26 pacotes de haxixe, com peso total de 3,564 quilos.