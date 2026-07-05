Uma discussão familiar terminou em violência na noite deste sábado (4), no bairro Jardim TV, em Araçatuba. Pai e filho ficaram feridos após um desentendimento que evoluiu para agressões com armas brancas dentro da residência da família. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) e será investigado pela Polícia Civil.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas após a informação de que havia uma pessoa esfaqueada no imóvel, localizado na Rua João Evangelista da Costa. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram os dois envolvidos machucados.

O pai, de 63 anos, apresentava um corte em um dos dedos da mão. Já o filho, de 41 anos, sofreu um ferimento na região lateral do tórax.