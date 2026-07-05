Uma discussão familiar terminou em violência na noite deste sábado (4), no bairro Jardim TV, em Araçatuba. Pai e filho ficaram feridos após um desentendimento que evoluiu para agressões com armas brancas dentro da residência da família. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) e será investigado pela Polícia Civil.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas após a informação de que havia uma pessoa esfaqueada no imóvel, localizado na Rua João Evangelista da Costa. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram os dois envolvidos machucados.
O pai, de 63 anos, apresentava um corte em um dos dedos da mão. Já o filho, de 41 anos, sofreu um ferimento na região lateral do tórax.
Conforme o relato prestado pelo homem mais velho, ambos passaram parte da tarde consumindo bebidas alcoólicas em um bar. Ao retornarem para casa, iniciaram uma discussão, cujo motivo ele afirmou não conseguir explicar.
Durante o desentendimento, segundo consta no boletim de ocorrência, o filho teria utilizado uma faca de pão e atingido a mão do pai. Em reação, o idoso sacou um canivete que carregava preso à cintura e golpeou o filho no tórax.
Uma mulher que também estava na residência, apontada como esposa do homem e mãe da vítima, acompanhou o filho até a Santa Casa de Araçatuba antes da chegada dos policiais.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento à vítima, que chegou ao hospital consciente. O ferimento foi considerado, a princípio, superficial, mas exames foram realizados para verificar a gravidade da lesão.
O pai também recebeu atendimento devido ao corte na mão e, conforme registrado pela polícia, apresentava sinais de embriaguez.
Após o registro da ocorrência, a Polícia Civil requisitou perícia no imóvel e instaurou inquérito para esclarecer a dinâmica da briga e a responsabilidade de cada um dos envolvidos.
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