Um homem de 33 anos morreu na madrugada deste sábado, 4, após ser esfaqueado no terminal de ônibus localizado na Avenida Brasil, em Presidente Prudente. O crime ocorreu por volta das 3h e envolveu pessoas em situação de rua.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a denúncia de uma agressão na região central da cidade. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída ao solo, com um ferimento grave na região do tórax e intenso sangramento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente, mas a equipe apenas pôde constatar o óbito ainda no local.