05 de julho de 2026
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PRESIDENTE PRUDENTE

Discussão entre moradores de rua termina com morte a facadas

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Suspeito foi localizado pela Polícia Militar, confessou o crime e acabou preso em flagrante
Suspeito foi localizado pela Polícia Militar, confessou o crime e acabou preso em flagrante

Um homem de 33 anos morreu na madrugada deste sábado, 4, após ser esfaqueado no terminal de ônibus localizado na Avenida Brasil, em Presidente Prudente. O crime ocorreu por volta das 3h e envolveu pessoas em situação de rua.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a denúncia de uma agressão na região central da cidade. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída ao solo, com um ferimento grave na região do tórax e intenso sangramento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente, mas a equipe apenas pôde constatar o óbito ainda no local.

Durante o atendimento da ocorrência, testemunhas repassaram informações sobre o possível autor do crime e indicaram a região onde ele poderia estar escondido. Com base nas características informadas, equipes da PM realizaram buscas nas proximidades.

O suspeito foi localizado pouco depois, na esquina da rua José Pereira da Paixão com a Avenida Ibraim Nobre. Segundo a polícia, ele não resistiu à abordagem.

Ainda conforme o registro policial, o homem confessou ter desferido o golpe de faca contra a vítima após um desentendimento entre os dois momentos antes do crime.

A arma utilizada na agressão foi localizada e apreendida pelos policiais.

Diante da confissão e das evidências encontradas, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por homicídio. Ele foi encaminhado à Delegacia Seccional de Presidente Prudente, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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