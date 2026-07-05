Um homem de 33 anos morreu na madrugada deste sábado, 4, após ser esfaqueado no terminal de ônibus localizado na Avenida Brasil, em Presidente Prudente. O crime ocorreu por volta das 3h e envolveu pessoas em situação de rua.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a denúncia de uma agressão na região central da cidade. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída ao solo, com um ferimento grave na região do tórax e intenso sangramento.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente, mas a equipe apenas pôde constatar o óbito ainda no local.
Durante o atendimento da ocorrência, testemunhas repassaram informações sobre o possível autor do crime e indicaram a região onde ele poderia estar escondido. Com base nas características informadas, equipes da PM realizaram buscas nas proximidades.
O suspeito foi localizado pouco depois, na esquina da rua José Pereira da Paixão com a Avenida Ibraim Nobre. Segundo a polícia, ele não resistiu à abordagem.
Ainda conforme o registro policial, o homem confessou ter desferido o golpe de faca contra a vítima após um desentendimento entre os dois momentos antes do crime.
A arma utilizada na agressão foi localizada e apreendida pelos policiais.
Diante da confissão e das evidências encontradas, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por homicídio. Ele foi encaminhado à Delegacia Seccional de Presidente Prudente, onde permaneceu à disposição da Justiça.
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