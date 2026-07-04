05 de julho de 2026
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ANDRADINA

Prefeito é agredido em pronto atendimento da Unimed

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Prefeito Fernando Santana
Prefeito Fernando Santana

O prefeito de Nova Independência, Fernando Santana, foi agredido por um médico na noite deste sábado (4), durante o atendimento de sua mãe no Pronto Atendimento da Unimed, em Andradina.

Segundo as primeiras informações, a idosa era atendida com suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC) quando ocorreu uma confusão dentro da unidade de saúde, o que resultou na intervenção da Polícia Militar.

A ocorrência mobilizou pacientes e acompanhantes que estavam no local no momento do atendimento.

Ainda não há informações oficiais detalhadas sobre o que teria motivado o desentendimento, nem sobre eventuais ferimentos ou encaminhamentos decorrentes da situação.

A Folha da Região entrou em contato com a unidade de saúde, mas foi informada de que a assessoria de imprensa não atende fora do horário comercial. A reportagem também apurou que o presidente da cooperativa esteve no local após a chegada da Polícia Militar.

Até o momento, não houve posicionamento oficial da Unimed de Andradina sobre o caso. A reportagem também busca confirmar detalhes sobre o que motivou o acionamento da polícia, se houve pessoas detidas ou feridas e quais providências foram adotadas pela unidade de saúde.

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