O prefeito de Nova Independência, Fernando Santana, foi agredido por um médico na noite deste sábado (4), durante o atendimento de sua mãe no Pronto Atendimento da Unimed, em Andradina.

Segundo as primeiras informações, a idosa era atendida com suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC) quando ocorreu uma confusão dentro da unidade de saúde, o que resultou na intervenção da Polícia Militar.

A ocorrência mobilizou pacientes e acompanhantes que estavam no local no momento do atendimento.