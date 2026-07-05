Aluguel, supermercado, contas de água e energia, internet, gás de cozinha, combustível e telefone. Somadas, as despesas básicas de uma família têm consumido uma fatia cada vez maior da renda dos moradores de Araçatuba, tornando o desafio de fechar o orçamento mensal uma realidade para milhares de pessoas.

Levantamento realizado pela Folha da Região, com base em consultas a imobiliárias, supermercados, postos de combustíveis e empresas prestadoras de serviços da cidade, aponta que uma família formada por dois adultos e duas crianças precisa desembolsar, em média, R$ 4.190 por mês apenas para manter as despesas consideradas essenciais.

O valor considera gastos com moradia, alimentação, transporte e contas básicas. Não entram nessa conta despesas como plano de saúde, escola particular, financiamentos, impostos, lazer, manutenção do veículo ou gastos inesperados, que podem elevar ainda mais o custo de vida. Desta forma o lazer fica fora do planejamento mensal da maioria da população que hoje recebe apenas um salário mínimo.

Moradia segue como a principal despesa