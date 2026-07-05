Aluguel, supermercado, contas de água e energia, internet, gás de cozinha, combustível e telefone. Somadas, as despesas básicas de uma família têm consumido uma fatia cada vez maior da renda dos moradores de Araçatuba, tornando o desafio de fechar o orçamento mensal uma realidade para milhares de pessoas.
Levantamento realizado pela Folha da Região, com base em consultas a imobiliárias, supermercados, postos de combustíveis e empresas prestadoras de serviços da cidade, aponta que uma família formada por dois adultos e duas crianças precisa desembolsar, em média, R$ 4.190 por mês apenas para manter as despesas consideradas essenciais.
O valor considera gastos com moradia, alimentação, transporte e contas básicas. Não entram nessa conta despesas como plano de saúde, escola particular, financiamentos, impostos, lazer, manutenção do veículo ou gastos inesperados, que podem elevar ainda mais o custo de vida. Desta forma o lazer fica fora do planejamento mensal da maioria da população que hoje recebe apenas um salário mínimo.
Moradia segue como a principal despesa
Ter um lugar para morar continua sendo o maior compromisso financeiro das famílias.
Em bairros como Ipanema, Jussara, Nova Yorque e Umuarama, uma casa simples ou um apartamento de padrão popular pode ser alugado por cerca de R$ 1.200 mensais.
Quando são somadas as contas de água, energia elétrica, internet e gás de cozinha, o custo da moradia ultrapassa R$ 1,8 mil por mês, consumindo boa parte da renda familiar.
A ida ao supermercado também exige planejamento.
Segundo o levantamento, uma família de quatro pessoas gasta, em média, R$ 1.300 por mês com alimentos, produtos de limpeza e itens de higiene pessoal.
Pesquisar promoções, trocar marcas e evitar desperdícios passaram a fazer parte da rotina de muitos consumidores.
Cada compra é planejada
Moradora do bairro Ipanema, a auxiliar financeira Carolina Almeida, de 37 anos, afirma que a família precisou mudar os hábitos para conseguir equilibrar as contas.
"Hoje a gente pesquisa preços antes de comprar qualquer coisa. Antes era mais fácil encher o carrinho do supermercado. Agora escolhemos melhor, aproveitamos as promoções e evitamos compras por impulso. Se não tiver planejamento, o dinheiro acaba antes do fim do mês."
Segundo ela, até pequenas despesas passaram a ser analisadas.
"A gente não deixou de viver, mas passou a pensar duas vezes antes de gastar. Hoje qualquer economia faz diferença."
Quanto custa viver em Araçatuba?
Despesa Valor médio mensal
Aluguel R$ 1.200
Água R$ 100
Energia elétrica R$ 280
Internet R$ 120
Gás de cozinha R$ 100
Supermercado R$ 1.300
Combustível R$ 450
Telefonia (2 linhas) R$ 140
Farmácia, vestuário e pequenos gastos R$ 500
Total estimado: R$ 4.190 por mês
Quando o salário mínimo não é suficiente
Desde janeiro de 2026, o salário mínimo nacional é de R$ 1.621. Isso significa que um casal em que ambos recebem apenas o piso salarial possui uma renda bruta de R$ 3.242 por mês.
Na prática, esse valor é insuficiente para cobrir as despesas básicas apontadas no levantamento da Folha da Região. Considerando um custo mensal de R$ 4.190, a família termina o mês com um déficit aproximado de R$ 948, sem contar gastos com material escolar, medicamentos, roupas, lazer, manutenção da casa ou qualquer imprevisto.
Esse cenário ajuda a explicar por que muitas famílias recorrem a horas extras, trabalhos informais, empréstimos ou parcelamentos para conseguir manter as contas em dia.
Planejamento virou necessidade
Especialistas em educação financeira afirmam que controlar o orçamento, pesquisar preços e evitar compras por impulso são atitudes cada vez mais importantes para preservar o equilíbrio das finanças domésticas.
Para Carolina, a organização passou a ser indispensável. "Hoje tudo precisa estar na ponta do lápis. A gente aprendeu que não basta trabalhar e receber o salário. É preciso administrar cada real para conseguir chegar ao fim do mês sem novas dívidas."
Os valores apresentados nesta reportagem são estimativas obtidas pela Folha da Região. O levantamento foi realizado com base em consultas a imobiliárias, supermercados, postos de combustíveis, empresas prestadoras de serviços e comerciantes de Araçatuba, considerando o perfil de uma família formada por dois adultos e duas crianças. Os preços podem variar conforme o bairro, o padrão do imóvel, os hábitos de consumo e as escolhas de cada família.
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