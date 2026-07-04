Uma perseguição por becos e quintais movimentou o bairro Nossa Senhora, em Araçatuba, no início da tarde deste sábado (4). A ação terminou com a prisão em flagrante de um homem acusado de tráfico de drogas e com a descoberta de um imóvel utilizado para armazenar e preparar cocaína para comercialização.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando percebeu a atitude suspeita de um homem que carregava uma sacola. Ao notar a presença da viatura, ele abandonou o trajeto que fazia e iniciou uma fuga, correndo por vielas e pulando muros de várias residências na tentativa de escapar da abordagem.

Os policiais seguiram o suspeito a pé e solicitaram reforço de outras equipes. Após alguns minutos de acompanhamento, o homem foi localizado no quintal de um imóvel, onde acabou cercado e se rendeu sem oferecer resistência. Conforme o registro da ocorrência, ao perceber que não conseguiria fugir, ele admitiu que havia sido alcançado.