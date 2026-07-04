Uma perseguição por becos e quintais movimentou o bairro Nossa Senhora, em Araçatuba, no início da tarde deste sábado (4). A ação terminou com a prisão em flagrante de um homem acusado de tráfico de drogas e com a descoberta de um imóvel utilizado para armazenar e preparar cocaína para comercialização.
Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando percebeu a atitude suspeita de um homem que carregava uma sacola. Ao notar a presença da viatura, ele abandonou o trajeto que fazia e iniciou uma fuga, correndo por vielas e pulando muros de várias residências na tentativa de escapar da abordagem.
Os policiais seguiram o suspeito a pé e solicitaram reforço de outras equipes. Após alguns minutos de acompanhamento, o homem foi localizado no quintal de um imóvel, onde acabou cercado e se rendeu sem oferecer resistência. Conforme o registro da ocorrência, ao perceber que não conseguiria fugir, ele admitiu que havia sido alcançado.
Na revista pessoal, os militares encontraram porções de cocaína já embaladas para venda. Durante a ocorrência, o próprio suspeito indicou que mantinha mais entorpecentes e equipamentos relacionados ao tráfico dentro da casa utilizada por ele.
Com a autorização para a vistoria, os policiais localizaram uma quantidade maior de cocaína, totalizando aproximadamente 180 gramas da droga, além de dezenas de eppendorfs prontos para comercialização, centenas de embalagens vazias, balança de precisão, liquidificador, faca utilizada no fracionamento e R$ 290 em dinheiro.
Ainda de acordo com a PM, o homem confessou que atuava na venda de drogas na região e revelou detalhes sobre a forma de comercialização, afirmando que cada porção era vendida por R$ 20. Ele também informou aos policiais o apelido do suposto responsável pelo fornecimento dos entorpecentes, fato que será investigado pela Polícia Civil.
Diante do conjunto de provas, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Como ele já havia tentado fugir durante a abordagem, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da ocorrência.
A apresentação foi feita na Central de Polícia Judiciária de Araçatuba, onde a autoridade policial confirmou a prisão em flagrante. O investigado permaneceu detido e à disposição da Justiça, enquanto todo o material apreendido foi encaminhado para perícia.
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