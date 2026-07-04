Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (4), acusado de envolvimento com o tráfico de drogas nas imediações de um posto de combustíveis localizado na rua Marcílio Dias, no bairro Planalto, em Araçatuba.
Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, equipes da Guarda Civil Municipal realizavam patrulhamento preventivo quando receberam, por meio da Central de Operações, uma denúncia indicando que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes nas proximidades do estabelecimento.
Ao chegarem ao endereço informado, os agentes encontraram o suspeito acompanhado de uma mulher e de um motociclista que se preparava para deixar o local. Durante a abordagem, o motociclista confessou ter acabado de adquirir quatro pinos de cocaína do investigado. Ele ainda relatou que o pagamento da droga havia sido efetuado por meio de uma transferência via PIX.
Na revista pessoal realizada no suspeito, os guardas encontraram R$ 70 em espécie, divididos entre uma nota de R$ 20 e cinco notas de R$ 10. Já com a mulher que estava ao lado dele foi apreendido um telefone celular que, conforme consta no registro policial, seria utilizado para receber os valores das negociações realizadas de forma eletrônica.
O comprador entregou voluntariamente os quatro pinos de cocaína adquiridos momentos antes, reforçando a versão apresentada aos agentes durante a ocorrência.
No total, a Guarda Civil Municipal apreendeu quatro pinos de cocaína, que somaram 1,26 grama da substância, além do aparelho celular utilizado na suposta comercialização.
Os envolvidos foram encaminhados ao Plantão Policial de Araçatuba, onde a ocorrência foi registrada. Após a apresentação das provas e dos depoimentos, o homem permaneceu preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça. O caso será investigado pela Polícia Civil.
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