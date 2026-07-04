Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (4), acusado de envolvimento com o tráfico de drogas nas imediações de um posto de combustíveis localizado na rua Marcílio Dias, no bairro Planalto, em Araçatuba.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, equipes da Guarda Civil Municipal realizavam patrulhamento preventivo quando receberam, por meio da Central de Operações, uma denúncia indicando que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes nas proximidades do estabelecimento.

Ao chegarem ao endereço informado, os agentes encontraram o suspeito acompanhado de uma mulher e de um motociclista que se preparava para deixar o local. Durante a abordagem, o motociclista confessou ter acabado de adquirir quatro pinos de cocaína do investigado. Ele ainda relatou que o pagamento da droga havia sido efetuado por meio de uma transferência via PIX.