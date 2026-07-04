Uma ação rápida e decisiva de um policial militar que estava de folga impediu a fuga de um homem suspeito de roubar uma idosa na tarde de sexta-feira (3), em General Salgado. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar e terminou com a prisão de dois investigados, além da descoberta de que o principal suspeito era foragido do sistema penitenciário.

De acordo com a corporação, o policial de folga presenciou a fuga do suspeito logo após o roubo e iniciou a perseguição. Ao alcançá-lo, entrou em luta corporal para impedir que ele escapasse, conseguindo mantê-lo imobilizado até a chegada do reforço policial.

Quando as equipes chegaram ao local, encontraram o homem tentando se desvencilhar da contenção e demonstrando comportamento agressivo. Diante da resistência e do risco de fuga, os policiais utilizaram algemas para garantir a segurança da ocorrência.