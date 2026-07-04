Uma ação rápida e decisiva de um policial militar que estava de folga impediu a fuga de um homem suspeito de roubar uma idosa na tarde de sexta-feira (3), em General Salgado. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar e terminou com a prisão de dois investigados, além da descoberta de que o principal suspeito era foragido do sistema penitenciário.
De acordo com a corporação, o policial de folga presenciou a fuga do suspeito logo após o roubo e iniciou a perseguição. Ao alcançá-lo, entrou em luta corporal para impedir que ele escapasse, conseguindo mantê-lo imobilizado até a chegada do reforço policial.
Quando as equipes chegaram ao local, encontraram o homem tentando se desvencilhar da contenção e demonstrando comportamento agressivo. Diante da resistência e do risco de fuga, os policiais utilizaram algemas para garantir a segurança da ocorrência.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito, conhecido pelo apelido de "Carioca", tentou dificultar a identificação informando, inicialmente, dados falsos e se passando por um familiar.
A verdadeira identidade, porém, foi descoberta após consultas aos sistemas policiais, inclusive durante o atendimento médico realizado na Santa Casa. Foi então constatado que ele estava foragido da Justiça.
Enquanto o investigado era identificado, outras equipes deram continuidade às diligências e localizaram uma mulher apontada como participante do roubo. Ela foi encontrada no município e também encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos.
Com o principal suspeito, os policiais localizaram R$ 620,15 em dinheiro, quantia que correspondia exatamente ao valor informado pela vítima como sendo o montante levado durante o crime. Após a confirmação, o dinheiro foi restituído à proprietária.
Os dois investigados passaram por atendimento médico antes de serem apresentados no plantão policial.
Após analisar a ocorrência, o delegado responsável ratificou a prisão em flagrante dos suspeitos pelo crime de roubo. O homem permaneceu preso também em razão da condição de foragido do sistema prisional, enquanto ambos ficaram à disposição da Justiça para as providências cabíveis.
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