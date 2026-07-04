A rápida atuação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem de 28 anos, suspeito de cometer um roubo a um estabelecimento comercial no Centro de Buritama, na sexta-feira (3). O investigado foi localizado poucos minutos após a ação criminosa e acabou preso em flagrante.

De acordo com as informações apuradas, o homem entrou no comércio e simulou estar armado para intimidar a vítima. Sob ameaça, exigiu o dinheiro do caixa e fugiu logo em seguida.

Assim que foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), a equipe iniciou as diligências. No local, os policiais colheram o relato da vítima, de 56 anos, e de uma testemunha, de 54 anos, além de analisarem imagens do sistema de monitoramento, que ajudaram na identificação do suspeito.