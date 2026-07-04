A rápida atuação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem de 28 anos, suspeito de cometer um roubo a um estabelecimento comercial no Centro de Buritama, na sexta-feira (3). O investigado foi localizado poucos minutos após a ação criminosa e acabou preso em flagrante.
De acordo com as informações apuradas, o homem entrou no comércio e simulou estar armado para intimidar a vítima. Sob ameaça, exigiu o dinheiro do caixa e fugiu logo em seguida.
Assim que foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), a equipe iniciou as diligências. No local, os policiais colheram o relato da vítima, de 56 anos, e de uma testemunha, de 54 anos, além de analisarem imagens do sistema de monitoramento, que ajudaram na identificação do suspeito.
Com as características em mãos, os militares intensificaram o patrulhamento pela região e encontraram o investigado vestindo as mesmas roupas utilizadas durante o roubo. Durante a abordagem, foram apreendidos o dinheiro levado do estabelecimento, uma faca e uma porção de cocaína.
Questionado pelos policiais, o homem confessou a autoria do crime e recebeu voz de prisão em flagrante. Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia, onde a ocorrência foi registrada e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.
Segundo a Polícia Militar, o preso já possui antecedentes por crimes contra o patrimônio e também por tráfico de drogas. A corporação destacou que a rápida resposta da equipe foi fundamental para recuperar o dinheiro subtraído e garantir a prisão do suspeito logo após o roubo.
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