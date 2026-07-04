Um adolescente de 15 anos foi apreendido na manhã desta sexta-feira (3), em Birigui, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. A ação foi realizada por policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) durante patrulhamento no bairro Ivone Alves Palma, região que já possui histórico de denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes.
Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava rondas preventivas quando percebeu que o adolescente demonstrava comportamento suspeito e carregava um volume incomum na altura da cintura. Diante da suspeita, os policiais realizaram a abordagem.
Durante a revista pessoal, os militares encontraram uma garrafa plástica escondida sob a roupa, contendo diversas porções de uma substância com características semelhantes à cocaína, todas já embaladas e prontas para comercialização.
Ao ser questionado, o adolescente admitiu que estava vendendo a droga e informou que as porções eram negociadas por valores reduzidos. A partir da confissão, os policiais realizaram diligências até a residência do menor, onde, com autorização do responsável legal, localizaram outra porção de substância análoga à maconha, além de dinheiro que seria proveniente da venda dos entorpecentes.
Todo o material apreendido foi encaminhado à unidade policial juntamente com o adolescente, onde a ocorrência foi apresentada para as providências previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Segundo a Polícia Militar, não foi necessário o uso de algemas durante a abordagem, já que o adolescente não ofereceu resistência à ação policial.
A apreensão integra as ações de combate ao tráfico de drogas desenvolvidas pela Rocam em bairros considerados estratégicos, com o objetivo de reduzir a criminalidade e impedir a atuação de traficantes no município.
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