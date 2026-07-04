Um adolescente de 15 anos foi apreendido na manhã desta sexta-feira (3), em Birigui, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. A ação foi realizada por policiais militares da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) durante patrulhamento no bairro Ivone Alves Palma, região que já possui histórico de denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava rondas preventivas quando percebeu que o adolescente demonstrava comportamento suspeito e carregava um volume incomum na altura da cintura. Diante da suspeita, os policiais realizaram a abordagem.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram uma garrafa plástica escondida sob a roupa, contendo diversas porções de uma substância com características semelhantes à cocaína, todas já embaladas e prontas para comercialização.