Um aposentado de 59 anos se apresentou espontaneamente à Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (2), em Araçatuba, para dar cumprimento a um mandado de prisão definitivo expedido pela Vara Única da Comarca de General Salgado. A ordem judicial decorre de uma condenação já transitada em julgado pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem compareceu ao plantão policial acompanhado de seu advogado, que foi formalmente comunicado sobre o cumprimento da decisão judicial. Após a confirmação da identidade e da existência do mandado, os procedimentos legais foram iniciados.

Conforme o registro, a condenação determina o cumprimento do restante da pena, fixada em 14 anos de reclusão, em regime fechado. O condenado informou às autoridades que é aposentado por invalidez, solteiro e residente no município de General Salgado.