Um aposentado de 59 anos se apresentou espontaneamente à Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (2), em Araçatuba, para dar cumprimento a um mandado de prisão definitivo expedido pela Vara Única da Comarca de General Salgado. A ordem judicial decorre de uma condenação já transitada em julgado pelo crime de estupro de vulnerável.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem compareceu ao plantão policial acompanhado de seu advogado, que foi formalmente comunicado sobre o cumprimento da decisão judicial. Após a confirmação da identidade e da existência do mandado, os procedimentos legais foram iniciados.
Conforme o registro, a condenação determina o cumprimento do restante da pena, fixada em 14 anos de reclusão, em regime fechado. O condenado informou às autoridades que é aposentado por invalidez, solteiro e residente no município de General Salgado.
Depois da formalização da prisão, ele foi encaminhado para uma cela da unidade policial de Araçatuba, onde permanecerá à disposição da Justiça até a transferência para o sistema prisional.
Como prevê o procedimento legal, o preso também foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de corpo de delito.
A Polícia Civil informou que o mandado de prisão foi integralmente cumprido, encerrando a ocorrência com a comunicação às autoridades judiciais responsáveis pelo caso.
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