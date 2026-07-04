Uma denúncia de violência doméstica levou equipes da Polícia Militar até um condomínio no bairro Concórdia, em Araçatuba, na madrugada deste sábado (4). A ocorrência terminou com um homem de 53 anos conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), após ser acusado pela companheira, de 46 anos, de agressões e ameaças durante uma discussão.

O chamado foi feito por uma familiar da vítima, que procurou ajuda ao perceber que a irmã estaria enfrentando uma situação de violência dentro da residência. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a mulher do lado de fora do condomínio, bastante nervosa, tentando relatar o que havia acontecido.

Enquanto a vítima conversava com a equipe, o companheiro passou a interferir repetidamente no atendimento, interrompendo seu depoimento e dificultando o trabalho policial. Diante da situação, os militares decidiram abordá-lo. Durante a revista pessoal, foi localizado um objeto que, segundo a polícia, costuma ser utilizado para o consumo de crack.