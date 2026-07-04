Uma denúncia de violência doméstica levou equipes da Polícia Militar até um condomínio no bairro Concórdia, em Araçatuba, na madrugada deste sábado (4). A ocorrência terminou com um homem de 53 anos conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), após ser acusado pela companheira, de 46 anos, de agressões e ameaças durante uma discussão.
O chamado foi feito por uma familiar da vítima, que procurou ajuda ao perceber que a irmã estaria enfrentando uma situação de violência dentro da residência. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a mulher do lado de fora do condomínio, bastante nervosa, tentando relatar o que havia acontecido.
Enquanto a vítima conversava com a equipe, o companheiro passou a interferir repetidamente no atendimento, interrompendo seu depoimento e dificultando o trabalho policial. Diante da situação, os militares decidiram abordá-lo. Durante a revista pessoal, foi localizado um objeto que, segundo a polícia, costuma ser utilizado para o consumo de crack.
Em depoimento, a mulher contou que convive com o investigado há cerca de seis anos e afirmou que o comportamento agressivo se intensificou em razão do uso de drogas. Ela relatou que o homem permaneceu desaparecido por aproximadamente dois dias e retornou à residência pouco antes da confusão. Ainda segundo a vítima, agressões físicas, como empurrões, já haviam ocorrido em outras ocasiões e, desta vez, a decisão de colocar fim ao relacionamento desencadeou uma nova crise.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, durante a abordagem o homem passou a insultar os policiais militares com palavras ofensivas e chegou a desafiá-los para uma briga. Ao receber voz de prisão, ele teria resistido à ação policial, obrigando os agentes a utilizarem força moderada para contê-lo e algemá-lo. As ofensas, segundo a ocorrência, continuaram mesmo após a chegada à delegacia.
A mulher formalizou o desejo de representar criminalmente contra o companheiro e solicitou medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, incluindo o afastamento do investigado e a proibição de qualquer contato. Os policiais envolvidos também manifestaram interesse em representar contra ele pelos crimes de desacato e resistência.
Apesar da condução à Delegacia de Defesa da Mulher, a autoridade policial entendeu que não estavam presentes os requisitos legais para a ratificação da prisão em flagrante. A decisão levou em consideração a necessidade de aprofundar a investigação e a ausência de elementos que confirmassem, naquele momento, a dinâmica dos fatos narrados.
O boletim registra ainda que a vítima não apresentava lesões aparentes quando foi atendida, embora tenha recebido todas as orientações previstas pela Lei Maria da Penha. Já o investigado apresentava escoriações decorrentes da contenção realizada durante a abordagem, motivo pelo qual foi encaminhado para exame de corpo de delito.
O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil. Paralelamente, o pedido de medidas protetivas foi encaminhado ao Poder Judiciário, que decidirá sobre a adoção das medidas solicitadas pela vítima.
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