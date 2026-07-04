04 de julho de 2026
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Mulher denuncia agressões e homem é levado à delegacia

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Mulher pediu medidas protetivas
Mulher pediu medidas protetivas

Uma denúncia de violência doméstica levou equipes da Polícia Militar até um condomínio no bairro Concórdia, em Araçatuba, na madrugada deste sábado (4). A ocorrência terminou com um homem de 53 anos conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), após ser acusado pela companheira, de 46 anos, de agressões e ameaças durante uma discussão.

O chamado foi feito por uma familiar da vítima, que procurou ajuda ao perceber que a irmã estaria enfrentando uma situação de violência dentro da residência. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a mulher do lado de fora do condomínio, bastante nervosa, tentando relatar o que havia acontecido.

Enquanto a vítima conversava com a equipe, o companheiro passou a interferir repetidamente no atendimento, interrompendo seu depoimento e dificultando o trabalho policial. Diante da situação, os militares decidiram abordá-lo. Durante a revista pessoal, foi localizado um objeto que, segundo a polícia, costuma ser utilizado para o consumo de crack.

Em depoimento, a mulher contou que convive com o investigado há cerca de seis anos e afirmou que o comportamento agressivo se intensificou em razão do uso de drogas. Ela relatou que o homem permaneceu desaparecido por aproximadamente dois dias e retornou à residência pouco antes da confusão. Ainda segundo a vítima, agressões físicas, como empurrões, já haviam ocorrido em outras ocasiões e, desta vez, a decisão de colocar fim ao relacionamento desencadeou uma nova crise.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, durante a abordagem o homem passou a insultar os policiais militares com palavras ofensivas e chegou a desafiá-los para uma briga. Ao receber voz de prisão, ele teria resistido à ação policial, obrigando os agentes a utilizarem força moderada para contê-lo e algemá-lo. As ofensas, segundo a ocorrência, continuaram mesmo após a chegada à delegacia.

A mulher formalizou o desejo de representar criminalmente contra o companheiro e solicitou medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, incluindo o afastamento do investigado e a proibição de qualquer contato. Os policiais envolvidos também manifestaram interesse em representar contra ele pelos crimes de desacato e resistência.

Apesar da condução à Delegacia de Defesa da Mulher, a autoridade policial entendeu que não estavam presentes os requisitos legais para a ratificação da prisão em flagrante. A decisão levou em consideração a necessidade de aprofundar a investigação e a ausência de elementos que confirmassem, naquele momento, a dinâmica dos fatos narrados.

O boletim registra ainda que a vítima não apresentava lesões aparentes quando foi atendida, embora tenha recebido todas as orientações previstas pela Lei Maria da Penha. Já o investigado apresentava escoriações decorrentes da contenção realizada durante a abordagem, motivo pelo qual foi encaminhado para exame de corpo de delito.

O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil. Paralelamente, o pedido de medidas protetivas foi encaminhado ao Poder Judiciário, que decidirá sobre a adoção das medidas solicitadas pela vítima.

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