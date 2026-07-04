Um menino de 13 anos procurou a Polícia Civil após relatar ter sido vítima de uma agressão coletiva dentro de uma escola estadual de Araçatuba. O caso, registrado nesta quinta-feira (2), teria ocorrido no último dia 26 de junho, durante o horário da merenda, e agora será investigado pelas autoridades.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, estudante do 7º ano, contou à mãe que foi surpreendida por cinco colegas enquanto aguardava na fila da alimentação. Conforme o relato, as agressões começaram de forma repentina, com golpes pelas costas, fazendo com que o adolescente caísse no chão.

Ainda de acordo com o registro policial, mesmo após a queda, o estudante continuou sendo agredido. Para se proteger, ele cobriu o rosto com os braços enquanto recebia chutes e outros golpes, sofrendo diversas dores pelo corpo. O adolescente conseguiu identificar apenas um dos supostos envolvidos.