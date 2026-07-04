Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (4), em Araçatuba, suspeito de praticar estupro de vulnerável contra um menino de 13 anos. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), responsável pela investigação.
Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 2h30 para atender uma denúncia de violência sexual em uma residência no bairro Residencial Águas Claras. Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com a mãe do garoto, que informou que o filho era a vítima.
Conforme o registro policial, os militares localizaram o suspeito dentro do imóvel. Durante a abordagem, ele teria admitido que manteve relação sexual com o menino, alegando que o ato teria sido consensual. No entanto, ao ser ouvido pelos policiais, o garoto confirmou que houve o ato sexual, mas afirmou que não consentiu, entrando em estado de forte abalo emocional durante o atendimento.
Ainda de acordo com o histórico da ocorrência, a mãe da vítima relatou que havia acolhido o suspeito em sua residência após ele chegar recentemente de outro estado e não ter onde permanecer. Ela contou ainda que ouviu barulhos vindos do quarto do filho e, ao verificar a situação, viu o investigado deixando o cômodo.
O boletim também registra que, no momento da prisão, o suspeito apresentou resistência à abordagem policial, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo. Após ser detido, ele foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.
O menino foi levado ao pronto-socorro para atendimento médico e realização dos procedimentos previstos para esse tipo de ocorrência.
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