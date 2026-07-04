Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (4), em Araçatuba, suspeito de praticar estupro de vulnerável contra um menino de 13 anos. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), responsável pela investigação.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 2h30 para atender uma denúncia de violência sexual em uma residência no bairro Residencial Águas Claras. Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com a mãe do garoto, que informou que o filho era a vítima.

Conforme o registro policial, os militares localizaram o suspeito dentro do imóvel. Durante a abordagem, ele teria admitido que manteve relação sexual com o menino, alegando que o ato teria sido consensual. No entanto, ao ser ouvido pelos policiais, o garoto confirmou que houve o ato sexual, mas afirmou que não consentiu, entrando em estado de forte abalo emocional durante o atendimento.