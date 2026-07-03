Durante muito tempo, o hip hop foi visto apenas como um movimento das periferias ou um gênero musical voltado a um público específico. Três décadas depois, a cultura que nasceu nas ruas ocupa escolas, universidades, bibliotecas e espaços culturais, sem abrir mão de sua essência.
Em Araçatuba, essa trajetória ganha agora um registro permanente com o lançamento do livro Raciocínio Periférico – 20 Anos de Hip Hop em Araçatuba cantando Rap Nacional, considerado o primeiro da região dedicado exclusivamente ao hip hop e ao rap nacional.
Mais do que contar a história de um grupo, a publicação preserva parte da memória cultural do interior paulista. O livro registra as duas décadas de caminhada da Tropa RP — anteriormente conhecida como Raciocínio Periférico —, trio que desde 2004 mantém viva a cena do rap em Araçatuba, levando suas letras, reflexões e identidade para diferentes cidades da região.
A obra reúne fotografias históricas, ilustrações, letras de músicas e QR Codes que permitem ao leitor ouvir as canções enquanto percorre as páginas. A proposta transforma o livro em uma experiência multimídia, aproximando literatura, música e memória em um mesmo projeto e demonstrando como as novas tecnologias também podem fortalecer a preservação da cultura.
Idealizador da publicação, Gustavo Luís Fernandes, conhecido como Nyambertal, afirma que o principal objetivo foi impedir que essa história se perdesse com o tempo. Para ele, registrar a trajetória do grupo significa preservar uma parte importante da construção do hip hop regional e oferecer às futuras gerações um documento sobre a força da cultura urbana no interior paulista.
Um dos protagonistas dessa caminhada é o DJ Seity Kunitsune, responsável pela identidade musical do grupo e pelas produções que acompanham a Tropa RP desde sua origem. Em entrevista à Folha da Região, ele destacou que o hip hop nunca foi apenas entretenimento, mas um instrumento de comunicação capaz de representar quem, durante muito tempo, permaneceu invisível nos espaços tradicionais da cultura.
"O hip hop sempre cumpriu um papel que vai muito além da música: o de comunicação. Ele fala a linguagem de quem muitas vezes não se vê representado em outros espaços culturais", afirma. Segundo o artista, a cultura ajudou milhares de jovens a compreenderem que suas histórias também têm valor e merecem ser contadas, abrindo caminhos para a expressão artística e para novas oportunidades de vida.
Na avaliação do DJ, os reflexos desse movimento podem ser vistos na própria região. Ele lembra que, ao longo dos anos, muitos jovens encontraram no rap, no breaking, no graffiti e na arte do DJ oportunidades de crescimento pessoal, profissional e educacional. "Hoje, o hip hop continua sendo uma ponte entre a realidade das ruas e a construção de um futuro melhor para muita gente", resume.
Se antes a cena cultural sobrevivia praticamente apenas pela mobilização dos próprios artistas, a realidade atual é diferente. Seity observa que a nova geração domina ferramentas digitais, utiliza as redes sociais para ampliar seu alcance e também passou a buscar conhecimento sobre editais e políticas públicas de incentivo à cultura.
"Essa geração entende que é possível manter a essência da cultura e, ao mesmo tempo, utilizar esses mecanismos para fortalecer o movimento", explica. Para ele, essa profissionalização representa uma evolução importante não apenas para Araçatuba, mas para todo o cenário do hip hop no interior paulista, permitindo a realização de eventos, oficinas e projetos com maior estrutura.
Outra mudança significativa, segundo o artista, é a ampliação da diversidade dentro do movimento. Se antes o hip hop era frequentemente associado apenas às periferias e ao público masculino, hoje reúne pessoas de diferentes classes sociais, mulheres, integrantes da comunidade LGBTQIA+ e outros grupos que, durante muito tempo, tiveram pouca representatividade.
"A maior potencialidade do hip hop é justamente a sua diversidade", destaca Seity. Ele acredita que a cultura continua sendo um espaço de convivência, criatividade e pensamento crítico em uma sociedade marcada pelo consumo acelerado de conteúdos digitais. "Mais do que uma manifestação artística, ele é uma ferramenta de desenvolvimento humano, capaz de acolher, inspirar e abrir caminhos para quem busca um propósito através da cultura."
Esse reconhecimento também ajuda a explicar a importância do lançamento do livro. Em vez de apenas celebrar os 20 anos da Tropa RP, a publicação documenta uma trajetória construída coletivamente por artistas, produtores culturais e comunidades que mantiveram viva a cultura hip hop no interior, muitas vezes longe dos grandes centros onde o gênero tradicionalmente ganhou visibilidade.
Confira o lançamento
O lançamento acontece neste sábado (4), a partir das 19h, no Saguão das Artes da Biblioteca Municipal Rubens do Amaral, em Araçatuba. A programação inclui apresentação oficial da obra, roda de conversa com os autores e colaboradores, sessão de autógrafos, apresentações do grupo Birigui City Breaking, intervenção artística do grafiteiro Tizy e discotecagem comandada pelo DJ Seity, reunindo literatura e os quatro elementos do hip hop em uma única celebração.
Realizado com recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Araçatuba, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e da Prefeitura, o projeto demonstra que registrar histórias também é uma forma de fortalecer identidades. Ao transformar duas décadas de resistência em páginas, músicas e memórias, o livro reafirma que o rap produzido no interior paulista continua encontrando espaço para ecoar — agora, também nas estantes das bibliotecas e na história cultural da região.
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