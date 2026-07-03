Durante muito tempo, o hip hop foi visto apenas como um movimento das periferias ou um gênero musical voltado a um público específico. Três décadas depois, a cultura que nasceu nas ruas ocupa escolas, universidades, bibliotecas e espaços culturais, sem abrir mão de sua essência.

Em Araçatuba, essa trajetória ganha agora um registro permanente com o lançamento do livro Raciocínio Periférico – 20 Anos de Hip Hop em Araçatuba cantando Rap Nacional, considerado o primeiro da região dedicado exclusivamente ao hip hop e ao rap nacional.

Mais do que contar a história de um grupo, a publicação preserva parte da memória cultural do interior paulista. O livro registra as duas décadas de caminhada da Tropa RP — anteriormente conhecida como Raciocínio Periférico —, trio que desde 2004 mantém viva a cena do rap em Araçatuba, levando suas letras, reflexões e identidade para diferentes cidades da região.