Motoristas de Birigui devem ficar atentos às alterações no trânsito programadas para este sábado (4). A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informou que quatro pontos da cidade terão interdições temporárias ao longo do dia para a realização de eventos, exigindo atenção redobrada de quem circula pelas vias.
Os bloqueios ocorrerão em horários distintos e afetarão ruas em diferentes regiões do município. A recomendação é que os condutores planejem seus deslocamentos com antecedência e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas para evitar transtornos.
Confira a programação das interdições:
- Das 7h às 10h: Rua Luiz da Cruz Lima, no trecho entre as ruas Eduardo Zambaldi e Luiza Maria de Jesus.
- Das 11h às 14h: Rua Canadá, entre as ruas José Del Pícolo e Estados Unidos, além da Rua Estados Unidos, entre as ruas Canadá e América.
- Das 14h às 18h: Travessa Coelho Neto, entre as ruas Nicolau da Silva Nunes e Maria Dolores Nunes.
- Das 19h às 23h30: Rua João Fernandes Marques, entre a Rua Doralice B. Carpentiere e a Avenida Pedro Gonçalves.
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que toda a sinalização necessária será instalada nos locais para orientar motoristas e pedestres durante os períodos de interdição.
O órgão reforça o pedido para que os condutores respeitem a sinalização provisória, reduzam a velocidade nas proximidades dos bloqueios e mantenham atenção redobrada para garantir a segurança de todos os usuários das vias.
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