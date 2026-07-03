03 de julho de 2026
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BIRIGUI

Quatro vias terão interdições neste sábado; veja os locais

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Bloqueios temporários serão realizados em diferentes bairros para a realização de eventos; Secretaria de Mobilidade Urbana orienta motoristas a redobrarem a atenção e buscarem rotas alternativas
Bloqueios temporários serão realizados em diferentes bairros para a realização de eventos; Secretaria de Mobilidade Urbana orienta motoristas a redobrarem a atenção e buscarem rotas alternativas

Motoristas de Birigui devem ficar atentos às alterações no trânsito programadas para este sábado (4). A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informou que quatro pontos da cidade terão interdições temporárias ao longo do dia para a realização de eventos, exigindo atenção redobrada de quem circula pelas vias.

Os bloqueios ocorrerão em horários distintos e afetarão ruas em diferentes regiões do município. A recomendação é que os condutores planejem seus deslocamentos com antecedência e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas para evitar transtornos.

Confira a programação das interdições:

  • Das 7h às 10h: Rua Luiz da Cruz Lima, no trecho entre as ruas Eduardo Zambaldi e Luiza Maria de Jesus.
  • Das 11h às 14h: Rua Canadá, entre as ruas José Del Pícolo e Estados Unidos, além da Rua Estados Unidos, entre as ruas Canadá e América.
  • Das 14h às 18h: Travessa Coelho Neto, entre as ruas Nicolau da Silva Nunes e Maria Dolores Nunes.
  • Das 19h às 23h30: Rua João Fernandes Marques, entre a Rua Doralice B. Carpentiere e a Avenida Pedro Gonçalves.

A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que toda a sinalização necessária será instalada nos locais para orientar motoristas e pedestres durante os períodos de interdição.

O órgão reforça o pedido para que os condutores respeitem a sinalização provisória, reduzam a velocidade nas proximidades dos bloqueios e mantenham atenção redobrada para garantir a segurança de todos os usuários das vias.

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