Motoristas de Birigui devem ficar atentos às alterações no trânsito programadas para este sábado (4). A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informou que quatro pontos da cidade terão interdições temporárias ao longo do dia para a realização de eventos, exigindo atenção redobrada de quem circula pelas vias.

Os bloqueios ocorrerão em horários distintos e afetarão ruas em diferentes regiões do município. A recomendação é que os condutores planejem seus deslocamentos com antecedência e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas para evitar transtornos.

Confira a programação das interdições: