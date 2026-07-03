03 de julho de 2026
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EMERGÊNCIAS

Região de Araçatuba recebe investimentos para a Defesa Civil

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Municípios paulistas recebem novos veículos, equipamentos e recursos para obras de infraestrutura e prevenção de desastres da Defesa Civil Estadual
Municípios paulistas recebem novos veículos, equipamentos e recursos para obras de infraestrutura e prevenção de desastres da Defesa Civil Estadual

O Governo do Estado de São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (2), um pacote de R$ 112 milhões em investimentos para a Defesa Civil, englobando 154 ações em 142 municípios. Sete cidades da região de Araçatuba foram incluídas nos repasses para aquisição de veículos, equipamentos e execução de obras de infraestrutura.

Na região, os municípios de Santo Antônio do Aracanguá e Valparaíso receberam caminhões-pipa para abastecimento em períodos de estiagem. Braúna também assinou um convênio para a compra de um veículo do mesmo modelo.

Em Coroados, foi entregue a obra de construção de uma travessia em aduelas na estrada CRD-388 (via Tadatsugu Sugimoto). Já o município de Luiziânia recebeu recursos para a aquisição de um veículo 4x4 voltado para áreas de difícil acesso. Clementina, Murutinga do Sul e Glicério assinaram convênios para obras de prevenção de riscos.

Ações estaduais

Os anúncios foram oficializados pelo governador Tarcísio de Freitas no Palácio dos Bandeirantes. No evento, foi inaugurado o novo Centro Logístico Humanitário da Defesa Civil Estadual, que teve custo de R$ 5,8 milhões e servirá para armazenamento e distribuição de insumos para atendimento a desastres naturais.

O pacote total do estado inclui:

  • Caminhões-pipa: Entrega de 28 unidades (R$ 14,5 milhões) e abertura de convênios para compra de mais 28 veículos.
  • Obras: Autorização de convênios para 48 novas obras de proteção (R$ 40,8 milhões).
  • Viaturas: Compra de 19 veículos 4x4 (R$ 4,8 milhões).

Monitoramento de incêndios

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil também firmou um protocolo de intenções com a Associação Florestar. O acordo prevê o compartilhamento de imagens de câmeras e dados sobre brigadistas de empresas privadas para integração ao sistema estadual Muralha do Fogo, com o objetivo de monitorar incêndios florestais no período de seca.

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