O Governo do Estado de São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (2), um pacote de R$ 112 milhões em investimentos para a Defesa Civil, englobando 154 ações em 142 municípios. Sete cidades da região de Araçatuba foram incluídas nos repasses para aquisição de veículos, equipamentos e execução de obras de infraestrutura.

Na região, os municípios de Santo Antônio do Aracanguá e Valparaíso receberam caminhões-pipa para abastecimento em períodos de estiagem. Braúna também assinou um convênio para a compra de um veículo do mesmo modelo.

Em Coroados, foi entregue a obra de construção de uma travessia em aduelas na estrada CRD-388 (via Tadatsugu Sugimoto). Já o município de Luiziânia recebeu recursos para a aquisição de um veículo 4x4 voltado para áreas de difícil acesso. Clementina, Murutinga do Sul e Glicério assinaram convênios para obras de prevenção de riscos.

Ações estaduais