O Governo do Estado de São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (2), um pacote de R$ 112 milhões em investimentos para a Defesa Civil, englobando 154 ações em 142 municípios. Sete cidades da região de Araçatuba foram incluídas nos repasses para aquisição de veículos, equipamentos e execução de obras de infraestrutura.
Na região, os municípios de Santo Antônio do Aracanguá e Valparaíso receberam caminhões-pipa para abastecimento em períodos de estiagem. Braúna também assinou um convênio para a compra de um veículo do mesmo modelo.
Em Coroados, foi entregue a obra de construção de uma travessia em aduelas na estrada CRD-388 (via Tadatsugu Sugimoto). Já o município de Luiziânia recebeu recursos para a aquisição de um veículo 4x4 voltado para áreas de difícil acesso. Clementina, Murutinga do Sul e Glicério assinaram convênios para obras de prevenção de riscos.
Ações estaduais
Os anúncios foram oficializados pelo governador Tarcísio de Freitas no Palácio dos Bandeirantes. No evento, foi inaugurado o novo Centro Logístico Humanitário da Defesa Civil Estadual, que teve custo de R$ 5,8 milhões e servirá para armazenamento e distribuição de insumos para atendimento a desastres naturais.
O pacote total do estado inclui:
- Caminhões-pipa: Entrega de 28 unidades (R$ 14,5 milhões) e abertura de convênios para compra de mais 28 veículos.
- Obras: Autorização de convênios para 48 novas obras de proteção (R$ 40,8 milhões).
- Viaturas: Compra de 19 veículos 4x4 (R$ 4,8 milhões).
Monitoramento de incêndios
A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil também firmou um protocolo de intenções com a Associação Florestar. O acordo prevê o compartilhamento de imagens de câmeras e dados sobre brigadistas de empresas privadas para integração ao sistema estadual Muralha do Fogo, com o objetivo de monitorar incêndios florestais no período de seca.
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