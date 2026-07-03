O vereador Damião Brito (Rede) se manifestou pela primeira vez nesta sexta-feira (3), por meio das redes sociais, após ser alvo de uma operação da Polícia Civil que investiga suspeitas de "rachadinha" em seu gabinete na Câmara de Araçatuba.
No vídeo publicado, o parlamentar negou irregularidades, afirmou estar à disposição das autoridades e chamou a atenção ao exibir uma arma de fogo, que segundo ele é regularizada e possui porte concedido pela Polícia Federal.
Ao comentar a operação, Damião afirmou que nunca dificultou o trabalho dos investigadores e que sua residência e gabinete sempre estiveram abertos. "Minha casa, meu gabinete, estão à disposição. A polícia pode vir a qualquer hora, não precisa de mandado", declarou.
O vereador também contestou a informação de que celulares teriam sido escondidos durante o cumprimento dos mandados. Segundo ele, os aparelhos estavam dentro da residência e a senha não foi fornecida de imediato por conter dados e fotos pessoais.
Ao exibir a arma e a documentação do armamento, o parlamentar justificou o porte em razão de ameaças que afirma sofrer. "A minha arma está aqui comigo, totalmente legalizada pela Polícia Federal. Já sofri tentativa de homicídio e sofro ameaça constante", disse.
O vereador relacionou a investigação ao período pré-eleitoral, afirmando haver uma tentativa de prejudicar sua atuação política. Ele alegou ainda que testemunhas estariam sendo compradas e que recusou pedidos de dinheiro feitos por pessoas que tentavam extorqui-lo. Ao final, declarou que continuará exercendo o mandato normalmente, inclusive à frente da Comissão de Saúde da Câmara, e que provará sua inocência.
A investigação
Na última terça-feira (30), a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do vereador, em seu gabinete e na residência de um advogado ligado a ele. O inquérito foi aberto há cerca de sete meses após denúncias de dois ex-assessores, que afirmam ter sido obrigados a devolver parte dos salários ao parlamentar.
Em entrevista coletiva, o delegado seccional Getúlio Nardo informou que três celulares foram apreendidos e apontou falta de colaboração durante o cumprimento das ordens judiciais. Ele ressaltou que não foram encontrados valores em dinheiro e ninguém foi preso.
Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam e os próximos passos dependem da análise do material apreendido e de outras medidas investigativas, como o pedido de quebra de sigilo bancário.
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