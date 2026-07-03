O vereador Damião Brito (Rede) se manifestou pela primeira vez nesta sexta-feira (3), por meio das redes sociais, após ser alvo de uma operação da Polícia Civil que investiga suspeitas de "rachadinha" em seu gabinete na Câmara de Araçatuba.

No vídeo publicado, o parlamentar negou irregularidades, afirmou estar à disposição das autoridades e chamou a atenção ao exibir uma arma de fogo, que segundo ele é regularizada e possui porte concedido pela Polícia Federal.

Ao comentar a operação, Damião afirmou que nunca dificultou o trabalho dos investigadores e que sua residência e gabinete sempre estiveram abertos. "Minha casa, meu gabinete, estão à disposição. A polícia pode vir a qualquer hora, não precisa de mandado", declarou.