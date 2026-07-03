A Comarca de Birigui realizou, na manhã desta sexta-feira (3), a solenidade de instalação da Vara da Família e das Sucessões e da Unidade de Processamento Judicial (UPJ) Mista. A cerimônia ocorreu no Tribunal do Júri do Fórum local.

O ato foi conduzido pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), desembargador Francisco Eduardo Loureiro, com a presença de magistrados, promotores, representantes da OAB, policiais civis e militares, guardas municipais e autoridades regionais.

A Vara da Família e das Sucessões atuará com exclusividade na área, sob a titularidade do juiz Vinícius Gonçalves Porto Nascimento. A UPJ Mista integrará os serviços da 1ª, 2ª e 3ª Varas Cíveis, além da Vara da Família, sob corregedoria da juíza Cássia de Abreu.