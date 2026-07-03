A Comarca de Birigui realizou, na manhã desta sexta-feira (3), a solenidade de instalação da Vara da Família e das Sucessões e da Unidade de Processamento Judicial (UPJ) Mista. A cerimônia ocorreu no Tribunal do Júri do Fórum local.
O ato foi conduzido pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), desembargador Francisco Eduardo Loureiro, com a presença de magistrados, promotores, representantes da OAB, policiais civis e militares, guardas municipais e autoridades regionais.
A Vara da Família e das Sucessões atuará com exclusividade na área, sob a titularidade do juiz Vinícius Gonçalves Porto Nascimento. A UPJ Mista integrará os serviços da 1ª, 2ª e 3ª Varas Cíveis, além da Vara da Família, sob corregedoria da juíza Cássia de Abreu.
Em entrevista ao Birigui Notícias, o presidente do TJSP declarou que a nova vara especializa o atendimento. "Teremos um juiz dedicado às causas familiares, o que altera o andamento dos processos. Quando o magistrado concentra sua atuação, ele oferece decisões e atendimento voltados àquela demanda", afirmou Loureiro.
Estrutura administrativa
A UPJ unifica os cartórios judiciais das varas integradas, substituindo o modelo anterior onde cada secretaria operava individualmente.
"Os cartórios passam a atuar de forma unificada, compartilhando servidores, procedimentos e tecnologia, o que altera a produtividade e padroniza os trabalhos", explicou o desembargador. Loureiro acrescentou que o TJSP utiliza ferramentas de automação para executar atos processuais de forma eletrônica.
Ambas as estruturas já cumprem expediente na comarca. "O juiz já foi promovido, a vara está instalada e a UPJ está estruturada, com equipe formada e coordenação definida. Realizamos a cerimônia oficial, mas os trabalhos já ocorrem", disse o presidente do tribunal.
O diretor do Fórum de Birigui, juiz Eric Douglas Soares Gomes, afirmou que as novas unidades alteram a distribuição das equipes e a gestão administrativa do órgão, e fez agradecimentos ao TJSP e aos servidores locais pelo período de transição.
Investimentos na região
Francisco Eduardo Loureiro informou também que a nova Vara Judicial de Penápolis está com a estrutura física concluída, mas aguarda a nomeação de um magistrado devido ao déficit de cerca de 800 juízes no estado. O presidente do TJSP anunciou ainda uma visita nas próximas semanas para inaugurar o prédio do novo Fórum de Mirandópolis.
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