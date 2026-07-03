A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (3), a Operação Rota da Coleta para o cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados ao tráfico de drogas. A ação foi coordenada por policiais civis da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) de Tupã, com o apoio de equipes da Polícia Civil de Araçatuba.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública, um suspeito foi capturado em Tupã. Em Araçatuba, os policiais cumpriram cinco mandados de busca nos bairros Porto Real e Beatriz, com o apoio de equipes da Deic e do Canil do Baep.

Durante as diligências em Araçatuba, foram apreendidos nove aparelhos celulares, porções de maconha e uma grande quantidade de dinheiro em espécie, distribuída em diversas notas.