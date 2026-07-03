A Polícia Militar recuperou diversos objetos furtados da Unidade Básica de Saúde (UBS) Raimunda de Souza Martinez, em Araçatuba, na noite de quinta-feira (2), durante patrulhamento no bairro São Vicente. O caso foi registrado pela Polícia Civil, que investiga dois homens suspeitos de envolvimento em uma série de furtos no município.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais receberam informações sobre o paradeiro de um veículo que teria sido utilizado nas ações criminosas. No endereço informado, um dos investigados recebeu a equipe, autorizou a entrada dos policiais e indicou onde estavam os objetos.

Foram recuperados monofilamentos para sutura, fitas adesivas para curativos, ataduras, uma sanduicheira, detergente enzimático e um botijão de gás. Os materiais foram reconhecidos pela representante da unidade de saúde como pertencentes à UBS. Os policiais também apreenderam uma máquina politriz, relacionada a outra investigação.