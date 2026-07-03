A Polícia Militar recuperou diversos objetos furtados da Unidade Básica de Saúde (UBS) Raimunda de Souza Martinez, em Araçatuba, na noite de quinta-feira (2), durante patrulhamento no bairro São Vicente. O caso foi registrado pela Polícia Civil, que investiga dois homens suspeitos de envolvimento em uma série de furtos no município.
Segundo o boletim de ocorrência, os policiais receberam informações sobre o paradeiro de um veículo que teria sido utilizado nas ações criminosas. No endereço informado, um dos investigados recebeu a equipe, autorizou a entrada dos policiais e indicou onde estavam os objetos.
Foram recuperados monofilamentos para sutura, fitas adesivas para curativos, ataduras, uma sanduicheira, detergente enzimático e um botijão de gás. Os materiais foram reconhecidos pela representante da unidade de saúde como pertencentes à UBS. Os policiais também apreenderam uma máquina politriz, relacionada a outra investigação.
Ainda conforme o registro, o investigado afirmou aos policiais que, após enfrentar problemas pessoais e passar a fazer uso de entorpecentes, começou a participar de furtos em estabelecimentos da cidade.
De acordo com a investigação, a dupla é suspeita de envolvimento em pelo menos quatro furtos em Araçatuba, incluindo dois registrados na mesma UBS, nos dias 8 e 26 de junho. Os policiais também apuram a participação dos investigados em furto a um imóvel e a uma agência do Mercado Livre.
Imagens obtidas durante a investigação mostram um veículo utilitário esportivo preto dando apoio às ações, enquanto um dos autores entrava nos locais para praticar os furtos.
Como os crimes investigados ocorreram em datas anteriores e não havia situação de flagrante prevista em lei, o delegado de plantão não determinou a prisão do homem conduzido à delegacia.
Os objetos recuperados foram devolvidos à representante da unidade de saúde. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para esclarecer todos os fatos e responsabilizar os envolvidos.
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