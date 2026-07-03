Uma advogada de 69 anos foi vítima de um golpe aplicado por meio do WhatsApp e registrou boletim de ocorrência por estelionato em Araçatuba. O caso foi comunicado à Polícia Civil na quinta-feira (2) e será investigado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu mensagens de um número de telefone cujo perfil exibia a fotografia de seu advogado. Como realmente possui uma ação judicial conduzida pelo profissional, acreditou que estava conversando com ele.

Durante a conversa, o golpista informou que seria necessária uma reunião urgente em razão de um processo judicial envolvendo cerca de R$ 130 mil. Em seguida, encaminhou um link e orientou a vítima a acessar o notebook e seguir uma série de procedimentos, alegando que isso evitaria a rejeição de um pagamento relacionado à ação.