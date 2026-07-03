Uma advogada de 69 anos foi vítima de um golpe aplicado por meio do WhatsApp e registrou boletim de ocorrência por estelionato em Araçatuba. O caso foi comunicado à Polícia Civil na quinta-feira (2) e será investigado.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu mensagens de um número de telefone cujo perfil exibia a fotografia de seu advogado. Como realmente possui uma ação judicial conduzida pelo profissional, acreditou que estava conversando com ele.
Durante a conversa, o golpista informou que seria necessária uma reunião urgente em razão de um processo judicial envolvendo cerca de R$ 130 mil. Em seguida, encaminhou um link e orientou a vítima a acessar o notebook e seguir uma série de procedimentos, alegando que isso evitaria a rejeição de um pagamento relacionado à ação.
Convencida de que falava com seu advogado, a mulher forneceu dados de sua conta bancária. Segundo o boletim de ocorrência, foram realizadas movimentações financeiras não autorizadas, incluindo a contratação de um empréstimo de R$ 4.999,15.
Ainda conforme o registro, foram feitas oito transferências via Pix para contas da própria vítima, totalizando R$ 80.640,01. Em seguida, parte desse dinheiro foi transferida para contas indicadas pelos criminosos, em operações de R$ 34.400, R$ 27 mil — valor que, segundo a vítima, foi retido pela instituição financeira — e R$ 5 mil.
O boletim aponta ainda que os golpistas utilizaram o limite dos cartões de crédito vinculados à conta bancária, consumindo R$ 39.353,42 do crédito disponível.
Ao perceber que havia sido enganada, a advogada procurou o Plantão Policial para registrar a ocorrência e contestar as operações junto às instituições financeiras.
O caso foi registrado como estelionato e será investigado pela Polícia Civil.
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