O primeiro fim de semana de julho será de tempo firme e temperaturas agradáveis em Araçatuba e nas cidades da região. A previsão do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet) indica predomínio de sol entre sexta-feira (3) e domingo (5), sem expectativa de chuva, criando um cenário favorável para quem pretende aproveitar atividades ao ar livre e acompanhar o jogo da Seleção Brasileira contra a Noruega, no domingo.
Segundo o IPMet, as máximas devem variar entre 27°C e 29°C, enquanto as mínimas ficam entre 13°C e 14°C durante o fim de semana. A umidade relativa do ar permanece baixa nas horas mais quentes do dia e os ventos sopram com intensidade fraca a moderada, sem previsão de mudanças significativas até o início da próxima semana.
A previsão anima moradores de Araçatuba, Birigui, Guararapes, Coroados e cidades vizinhas, especialmente porque diversas prefeituras programaram a instalação de telões em praças e espaços públicos para transmitir a partida da Seleção Brasileira. Com o tempo seco e céu aberto, a expectativa é de grande participação da população nas ações organizadas pelos municípios.
Durante o domingo, o sol deve predominar desde as primeiras horas da manhã, favorecendo tanto quem pretende acompanhar o futebol ao ar livre quanto famílias que programaram passeios em parques, clubes e áreas de lazer. Não há previsão de chuva para a região.
Na segunda-feira (6), o tempo continua firme e a temperatura sobe um pouco mais, podendo atingir 29°C durante a tarde. No entanto, a mudança começa a aparecer a partir de terça-feira (7), quando o aumento da nebulosidade reduz ligeiramente as temperaturas máximas.
Entre terça e quinta-feira, as máximas devem permanecer em torno de 25°C a 27°C, enquanto as mínimas caem para valores entre 11°C e 15°C, deixando as manhãs novamente mais frias. Apesar da queda na temperatura, a previsão ainda não indica ocorrência de chuva para Araçatuba e região, conforme os modelos meteorológicos do IPMet.
Especialistas orientam que a população mantenha atenção à baixa umidade relativa do ar, comum nesta época do ano. A recomendação é reforçar a hidratação, evitar atividades físicas intensas nos períodos mais quentes do dia e redobrar os cuidados com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.
No Estado de São Paulo, o cenário deve ser semelhante durante o fim de semana. De acordo com o boletim meteorológico do IPMet, uma frente fria avança pelo litoral paulista, provocando aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas principalmente nas regiões sul e leste do Estado. Já o interior paulista, incluindo Araçatuba e todo o noroeste, permanece sob influência de uma massa de ar seco, com predomínio de sol, tempo estável e sem previsão de chuva.
A tendência para os próximos dias é de manutenção do tempo seco no interior paulista, característica típica do inverno. As manhãs devem continuar frias, enquanto as tardes permanecem agradáveis, com temperaturas elevando-se gradativamente sob céu aberto, favorecendo tanto as atividades econômicas quanto os eventos programados ao ar livre.
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