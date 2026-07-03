O primeiro fim de semana de julho será de tempo firme e temperaturas agradáveis em Araçatuba e nas cidades da região. A previsão do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet) indica predomínio de sol entre sexta-feira (3) e domingo (5), sem expectativa de chuva, criando um cenário favorável para quem pretende aproveitar atividades ao ar livre e acompanhar o jogo da Seleção Brasileira contra a Noruega, no domingo.

Segundo o IPMet, as máximas devem variar entre 27°C e 29°C, enquanto as mínimas ficam entre 13°C e 14°C durante o fim de semana. A umidade relativa do ar permanece baixa nas horas mais quentes do dia e os ventos sopram com intensidade fraca a moderada, sem previsão de mudanças significativas até o início da próxima semana.

A previsão anima moradores de Araçatuba, Birigui, Guararapes, Coroados e cidades vizinhas, especialmente porque diversas prefeituras programaram a instalação de telões em praças e espaços públicos para transmitir a partida da Seleção Brasileira. Com o tempo seco e céu aberto, a expectativa é de grande participação da população nas ações organizadas pelos municípios.