Um dos casos de maior repercussão em Birigui no último ano ganhou um novo capítulo. A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava uma professora de uma creche municipal do Jardim Clayton, denunciada por supostamente submeter crianças a castigos físicos e psicológicos dentro da unidade escolar.

Após um ano de diligências, oitivas e análise de documentos, o delegado responsável pelo caso concluiu que não foram reunidas provas suficientes para caracterizar o crime de tortura. Apesar disso, o relatório policial afirma que há elementos que indicam a ocorrência de práticas consideradas abusivas e incompatíveis com qualquer metodologia pedagógica.

As denúncias vieram a público em junho de 2025 e provocaram forte comoção entre pais, educadores e moradores da região, além de repercutirem em veículos de comunicação de todo o país.

Relatos apontam "banhos" como forma de conter crianças

Durante a investigação, crianças, servidores da unidade escolar e profissionais da rede municipal foram ouvidos. Conforme o inquérito, diversos depoimentos convergem para a utilização de banhos de água fria como forma de controlar alunos considerados agitados, principalmente crianças com transtorno do espectro autista (TEA).

Segundo os relatos reunidos pela Polícia Civil, algumas crianças eram levadas ao chuveiro ainda vestidas e permaneciam com as roupas molhadas após o procedimento. Em pelo menos uma das situações investigadas, um aluno teria permanecido cerca de 30 minutos dentro da sala de aula completamente encharcado.

O relatório destaca que os depoimentos foram corroborados por avaliações realizadas por psicólogos e assistentes sociais do município, além de testemunhos de auxiliares que presenciaram crianças assustadas e com as roupas molhadas.

Para o delegado, o conjunto probatório demonstra a existência de condutas excessivas e incompatíveis com os princípios que regem a educação infantil, ainda que não configurem, sob o aspecto jurídico, o crime de tortura.

Criança relatou uso de mangueira diretamente na boca

Entre os episódios analisados está o depoimento de uma criança colhido durante acompanhamento psicológico. Conforme registrado no relatório técnico, ela afirmou espontaneamente que a professora colocava uma mangueira de água diretamente em sua boca.

Essa informação também integrou o conjunto de elementos analisados pela autoridade policial durante a investigação.

Embora o inquérito reconheça a existência de indícios de possíveis maus-tratos, a professora não foi formalmente indiciada.

De acordo com a Polícia Civil, os fatos ocorreram antes da alteração da legislação que endureceu a punição para esse tipo de crime. Na época, os maus-tratos eram classificados como infração de menor potencial ofensivo, situação que, segundo o entendimento jurídico adotado no caso, não exigia indiciamento formal.

Já em relação ao crime de tortura, o delegado entendeu que não foram produzidas provas técnicas e periciais suficientes para comprovar sofrimento intenso físico ou psicológico, requisito indispensável previsto na Lei de Tortura.

Com a conclusão das investigações, o inquérito será encaminhado ao Ministério Público, que poderá adotar diferentes entendimentos.

Entre as possibilidades estão o oferecimento de denúncia, caso considere haver elementos para responsabilização criminal; a reclassificação dos fatos para outro delito, como maus-tratos; ou ainda o pedido de arquivamento da investigação.

Se eventualmente houver responsabilização por maus-tratos relacionados aos fatos investigados, a punição será analisada conforme a legislação vigente à época da ocorrência.

Prefeitura ainda analisa sindicância administrativa

Paralelamente ao trabalho da Polícia Civil, a Prefeitura de Birigui instaurou uma sindicância para apurar a conduta da servidora e também da então diretora da unidade escolar.

Durante a investigação administrativa, a ex-diretora admitiu ter conhecimento da utilização dos banhos para conter crianças agitadas, mas teria deixado de comunicar os órgãos de proteção à infância, motivo pelo qual também passou a responder no procedimento interno.

Em nota oficial enviada nesta quinta-feira (2), a administração municipal informou que a sindicância já foi concluída e que o processo se encontra sob análise da Comissão de Ética. Após a emissão do parecer, o caso seguirá para decisão final da prefeita de Birigui.

A Prefeitura não informou prazo para a conclusão definitiva do procedimento administrativo.