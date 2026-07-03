03 de julho de 2026
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TRAGÉDIA EM MIRASSOL

Idosa de 82 anos morre atropelada por trem na região

Por Wesley Pedrosa | da redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Concessionária afirmou que o maquinista acionou buzina e freio de emergência.
Concessionária afirmou que o maquinista acionou buzina e freio de emergência.

Uma mulher de 82 anos perdeu a vida após ser atropelada por um trem na tarde desta quinta-feira (2), em Mirassol, aproximadamente 110 km de Araçatuba.

De acordo com informações, Neiva Gussonato Nadal tentava atravessar os trilhos no bairro Santa Casa quando acabou tropeçando. Sem conseguir sair a tempo, ela foi atingida pela locomotiva.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil foram chamadas para atender a ocorrência e isolar a área para os trabalhos da perícia.

Em nota, a concessionária Rumo lamentou a morte da idosa e informou que o maquinista seguiu os protocolos de segurança, acionando a buzina e o freio de emergência, mas o acidente não pôde ser evitado.

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