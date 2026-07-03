Uma mulher de 82 anos perdeu a vida após ser atropelada por um trem na tarde desta quinta-feira (2), em Mirassol, aproximadamente 110 km de Araçatuba.
De acordo com informações, Neiva Gussonato Nadal tentava atravessar os trilhos no bairro Santa Casa quando acabou tropeçando. Sem conseguir sair a tempo, ela foi atingida pela locomotiva.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil foram chamadas para atender a ocorrência e isolar a área para os trabalhos da perícia.
Em nota, a concessionária Rumo lamentou a morte da idosa e informou que o maquinista seguiu os protocolos de segurança, acionando a buzina e o freio de emergência, mas o acidente não pôde ser evitado.
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