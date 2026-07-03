A segunda safra de milho de 2026, conhecida por safrinha, deve trazer um cenário de alta produtividade para os produtores da região de Araçatuba, impulsionada pelo comportamento favorável do clima nos últimos meses. Apesar da perspectiva de colheitas acima da média, o entusiasmo no campo é moderado diante da combinação entre custos recordes de produção e preços considerados insuficientes para garantir boa rentabilidade.
A avaliação é do produtor rural Thomas Rocco, que atua em propriedades na região de Araçatuba e Guararapes e também é diretor da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp). Segundo ele, após um início de ciclo marcado por estiagem e temperaturas elevadas, as chuvas mudaram completamente o cenário da safrinha.
"De dezembro até janeiro tivemos um período muito difícil para a soja, com calor intenso e pouca chuva. Mas, a partir da segunda quinzena de fevereiro, o cenário virou completamente. Tivemos volumes muito acima da média e, somente na propriedade, registramos cerca de 690 milímetros de chuva durante esse período", afirmou.
De acordo com Rocco, o volume de precipitações registrado em junho surpreendeu até mesmo os produtores mais experientes. Enquanto a média histórica para o mês gira entre 38 e 40 milímetros, neste ano foram contabilizados aproximadamente 480 milímetros, condição que favoreceu o enchimento dos grãos e elevou significativamente a expectativa de produtividade das lavouras de segunda safra.
"O milho vai apresentar grãos mais pesados e uma produtividade muito superior à registrada no ano passado. Nossa região, principalmente o polo cerealista de Birigui, deverá colher uma excelente safra", destacou.
O cenário local acompanha o desempenho nacional. Segundo o mais recente levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Brasil deverá colher 358,6 milhões de toneladas de grãos na safra 2025/2026, um novo recorde histórico. A produção total de milho está estimada em 140,5 milhões de toneladas, enquanto a segunda safra, responsável pela maior parte da produção nacional, deve alcançar aproximadamente 108 milhões de toneladas.
No Estado de São Paulo, a colheita da segunda safra também avança favorecida pelas condições climáticas registradas ao longo do ciclo. A Conab aponta que o milho safrinha manteve bom desenvolvimento em praticamente todas as regiões produtoras, contribuindo para elevar a expectativa de produtividade e reforçando o papel do Estado entre os importantes produtores nacionais do cereal.
Se o clima ajudou, os custos de produção seguiram na direção oposta. Segundo Rocco, esta é uma das safras mais caras dos últimos anos, pressionada principalmente pelo aumento dos combustíveis e dos fertilizantes, como ureia e fosfatados, além da elevação dos preços de sementes e defensivos agrícolas.
"Entramos nesta safra com um custo de produção muito superior ao do ano passado. A alta dos combustíveis, somada ao encarecimento dos fertilizantes, deixou muitos produtores bastante preocupados. Felizmente, as chuvas vieram no momento certo e ajudaram a compensar parte desse aumento", explicou.
Mesmo diante da perspectiva de uma safra cheia, o produtor alerta que a remuneração continua abaixo do esperado. Segundo ele, a boa oferta de milho no mercado brasileiro tende a pressionar ainda mais as cotações. Atualmente, a saca é negociada entre R$ 55 e R$ 60 na região, valores considerados insuficientes para cobrir adequadamente os custos de produção.
"Quem conseguiu negociar antecipadamente, entre fevereiro e março, quando a saca estava entre R$ 74 e R$ 80, fez um excelente negócio. Hoje, apesar da boa demanda das exportações e do mercado interno, os preços já não remuneram o produtor como deveriam", afirmou.
Para a próxima temporada, o clima de otimismo dá lugar à cautela. Conforme Rocco, os agricultores convivem há anos com eventos climáticos extremos, crédito mais restrito e aumento contínuo dos custos, fatores que vêm reduzindo a rentabilidade e até provocando diminuição das áreas destinadas ao cultivo de grãos em algumas propriedades.
"A expectativa hoje é de sobrevivência. Nunca enfrentamos uma situação tão complexa. Precisamos que o ambiente de negócios melhore para que o produtor consiga continuar investindo e produzindo. No curto prazo, infelizmente, o horizonte ainda é bastante desafiador", concluiu.
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