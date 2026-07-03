A segunda safra de milho de 2026, conhecida por safrinha, deve trazer um cenário de alta produtividade para os produtores da região de Araçatuba, impulsionada pelo comportamento favorável do clima nos últimos meses. Apesar da perspectiva de colheitas acima da média, o entusiasmo no campo é moderado diante da combinação entre custos recordes de produção e preços considerados insuficientes para garantir boa rentabilidade.

A avaliação é do produtor rural Thomas Rocco, que atua em propriedades na região de Araçatuba e Guararapes e também é diretor da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp). Segundo ele, após um início de ciclo marcado por estiagem e temperaturas elevadas, as chuvas mudaram completamente o cenário da safrinha.

"De dezembro até janeiro tivemos um período muito difícil para a soja, com calor intenso e pouca chuva. Mas, a partir da segunda quinzena de fevereiro, o cenário virou completamente. Tivemos volumes muito acima da média e, somente na propriedade, registramos cerca de 690 milímetros de chuva durante esse período", afirmou.