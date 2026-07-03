Araçatuba encerrou os cinco primeiros meses de 2026 com um saldo positivo de 1.019 empregos com carteira assinada, desempenho 37% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando foram criadas 744 vagas formais.

Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que o município registrou 13.692 contratações entre janeiro e maio, contra 12.673 desligamentos.

O setor de Serviços foi o principal responsável pelo resultado, com 721 novas vagas, representando cerca de 71% do total gerado. Em seguida aparecem Indústria (258), Construção (181) e Agropecuária (84). O Comércio foi o único segmento com saldo negativo, de 225 vagas.