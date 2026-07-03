Araçatuba encerrou os cinco primeiros meses de 2026 com um saldo positivo de 1.019 empregos com carteira assinada, desempenho 37% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando foram criadas 744 vagas formais.
Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que o município registrou 13.692 contratações entre janeiro e maio, contra 12.673 desligamentos.
O setor de Serviços foi o principal responsável pelo resultado, com 721 novas vagas, representando cerca de 71% do total gerado. Em seguida aparecem Indústria (258), Construção (181) e Agropecuária (84). O Comércio foi o único segmento com saldo negativo, de 225 vagas.
Entre as atividades de serviços, os destaques foram Educação, Transporte, Armazenagem e Correio, além de Saúde Humana e Serviços Sociais.
O levantamento também aponta que trabalhadores com ensino médio completo concentraram o maior saldo de vagas, com 678 empregos líquidos. Homens tiveram saldo de 551 vagas e mulheres, 468. Jovens de 18 anos lideraram entre as faixas etárias, com 315 novos postos de trabalho.
Além do crescimento no emprego formal, Araçatuba conquistou posições de destaque em rankings estaduais e nacionais elaborados com base nos dados do Caged, liderando no Brasil atividades ligadas à instalação de sistemas de iluminação e sinalização em vias públicas e à manutenção de equipamentos não eletrônicos de escritório.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.